I recenti interventi di Google sul suo browser stanno intervenendo per rendere Chrome sempre più sicuro. In tal modo si intende fornire una maggiore protezione rispetto ai pericoli presenti in rete. Tra gli interventi che maggiormente risultano utili per gli utenti c’è la disattivazione delle notifiche ricevute dai siti web. Un’opzione che offre una valida possibilità per rendere il Google Chrome molto più sicuro ed organizzato in base alle singole esigenze degli utenti.

Google Chrome si aggiorna: ecco i cambiamenti in arrivo

Con l’introduzione della nuova opzione, gli utenti, mentre navigano su internet, possono decidere se concedere o meno determinati permessi ai siti che sta visitando. Ad esempio, riguarda l’accesso alla fotocamera o al microfono per una sola sessione. In tal modo gli utenti potranno migliorare la gestione della privacy.

Per quanto riguarda la possibilità di disattivare le notifiche quest’ultima è accessibile tramite un pulsante “unsubscribe”, ovvero annulla iscrizione. Quest’ultimo è integrato negli avvisi ricevuti dai siti che con la nuova funzione possono essere disattivati con un solo passaggio. Per riattivarli è possibile effettuare il processo a ritroso. È importante sottolineare che al momento la funzione è disponibile solo sui dispositivi Pixel. Presto però arriverà anche sulla piattaforma Google Chrome su altri dispositivi Android.

A completare il sistema è presente anche un’ulteriore modalità riguardante la sicurezza degli utenti su Google Chrome. Quest’ultima è in grado di revocare i permessi da tutti i siti che non vengono visionati da tempo. Inoltre, informa gli utenti riguardo il verificarsi di possibili minacce digitali.

Le novità non finiscono qui. Sta per arrivare un ulteriore intervento per il sistema di protezione dalle minacce “Safety Check”. Quest’ultima sarà disponibile per la versione desktop così come su quelli Android. La funzione risulta sempre attiva in background.

Si tratta di un aggiornamento importante che offre agli utenti che utilizzano Google Chrome ogni giorno, nuove opzioni per tutelare la propria privacy.