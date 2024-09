Un nuovo studio condotto dal gigante Geotab rivela che le batterie delle auto elettriche moderne si degradano molto meno del previsto. Analizzando quasi 5.000 veicoli, l’azienda ha riscontrato una degradazione media annuale dell’1,8%. Un netto miglioramento rispetto al 2,3% registrato nel 2019. Questo dato ha implicazioni significative per il futuro della mobilità elettrica. David Savage, vicepresidente di Geotab per Regno Unito e Irlanda, ha sottolineato che le batterie supereranno facilmente la vita dei veicoli più recenti. Dunque, dovranno davvero essere sostituite?

Il calo di prestazioni sembra essere più contenuto di quanto temuto in passato. Con un tasso di degrado dell’1,8%, una batteria avrà il 64% di capacità residua dopo 20 anni. Ad esempio, una Tesla Model Y Long Range con un’autonomia iniziale di 600 km manterrebbe ancora circa 384 km dopo due decenni. Una distanza più che sufficiente per le esigenze quotidiane della maggior parte degli automobilisti. Questo risultato potrebbe convincere molti indecisi a passare all’elettrico.

Funzionamento batterie delle auto elettriche

Geotab ha anche individuato i principali fattori che influenzano la longevità delle batterie. Come prevedibile, il sistema di raffreddamento nella tecnologia ha un ruolo primario. Auto come la Tesla Model S del 2015, dotata di raffreddamento attivo a liquido, presentano un tasso di degrado più basso. Modelli con raffreddamento passivo, come la Nissan Leaf si “consumano” infatti più velocemente. Ma è solo questo il fattore determinante? No, ovviamente. Anche la temperatura ambientale ha un impatto importante. Parcheggiare all’ombra e mantenere lo stato di carica tra il 20% e l’80% può aiutare a prolungare la vita delle batterie (segnate questi fattori).

Un altro aspetto è il buffer di protezione presente nelle auto elettriche moderne. Questo meccanismo fa sì che, nonostante il degrado, le auto mantengano una buona autonomia residua per diversi anni. Ad esempio, una vettura con una batteria da 60 kWh potrebbe comportarsi come un’auto da 54 kWh anche dopo ben 10 anni. Grazie a queste tecnologie, Savage ritiene che i consumatori possano stare tranquilli. Le auto elettriche, a differenza delle credenze e dei luoghi comuni, sono una soluzione duratura e conveniente per sostituire i veicoli tradizionali.