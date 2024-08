La nuova Bugatti Tourbillon rappresenta un’autentica rivoluzione nel mondo delle hypercar. Questo straordinario modello è infatti destinato a segnare un nuovo capitolo nella storia automobilistica. Esso combina la potenza di un motore V16 aspirato con tre motori elettrici, per una potenza complessiva di ben 1.800CV. Il propulsore principale offre 1.000CV e 900Nm di coppia senza l’ausilio di turbocompressori. Mentre i motori elettrici contribuiscono con ulteriori 800CV e 1.000Nm. Questo mix di potenza consente alla Tourbillon di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2 secondi e di raggiungere una velocità massima impressionante di 445km/h. A condizione che venga utilizzata una speciale chiave Speed Key.

Bugatti Tourbillon: design e innovazioni, un salto nel futuro

La produzione della Tourbillon sarà limitata a sole 250 unità, con un prezzo base di 3,8 milioni di euro. Le prime consegne sono previste per il 2026, e il modello sarà realizzato artigianalmente presso il BugattiAtelier di Molsheim, in Francia. Questa vettura è progettata per essere più leggera rispetto alla Chiron, il suo predecessore. Interessante notare che la nuova hypercar offre anche un’autonomia elettrica di 60km, ideale per brevi tragitti urbani.

Il design della Bugatti è un chiaro omaggio alla tradizione del marchio, pur presentando numerose innovazioni rispetto al passato. L’esterno dell’auto mantiene l’eleganza tipica del brand. Con un diffusore posteriore discreto e prese d’aria studiate per ottimizzare la deportanza e il raffreddamento. Il design degli interni è altrettanto particolare. Con elementi ispirati all’alta orologeria e un cruscotto analogico che privilegia la precisione e la qualità artigianale. I quadranti, fissati al piantone dello sterzo, rimangono fissi mentre il volante viene girato. Così da offrire una visione chiara delle informazioni essenziali.

La console centrale è dotata di interruttori in alluminio e di una leva di cristallo per l’avviamento del motore. Un display digitale, nascosto nella parte superiore della console, può essere estratto per accedere a funzioni moderne come Apple CarPlay. Con un peso di 1.995kg, la Bugatti Tourbillon rappresenta una sintesi perfetta tra innovazione tecnologica e tradizione. Confermando, ancora una volta, il ruolo della società come leader nel mondo delle hypercar.