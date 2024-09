Settembre è finalmente arrivato e ha portato con sé diverse novità, molte attese da parecchi mesi.

In casa Apple il mese di settembre è probabilmente il più importante, poiché di solito vengono presentati e lanciati sul mercato globale i nuovi dispositivi.

Questo settembre del 2024 non ha di certo fatto eccezione, poiché il 9 sono stati lanciati gli iPhone 16, la nuova linea di smartphone di Apple.

Quest’anno, però, le novità non termineranno qui, ma il 16 settembre 2024, in Italia e in tutto il mondo, verrà ufficialmente rilasciata la nuova versione del sistema operativo di Apple, iOS 18.

L’aggiornamento del sistema operativo è davvero tanto atteso poiché porterà con sé delle novità davvero incredibili.

Le principali novità attese dagli utenti sono i miglioramenti dell’assistente vocale Siri, che diventerà molto più intelligente e svolgerà molti più compiti, i nuovi aggiornamenti per la privacy e la sicurezza, un centro di controllo del tutto rinnovato dal punto di vista estetico. Tutto ciò grazie alla nuova integrazione con l’intelligenza artificiale.

Ma le novità non riguarderanno soltanto gli iPhone ma anche altri dispositivi Apple, come gli AirPods Pro 2.

AirPods Pro due: quali saranno le novità con iOS 18?

Le novità che riguarderanno le AirPods Pro 2 con l’arrivo del nuovo sistema operativo iOS 18 sono davvero sensazionali.

Probabilmente la funzione più attesa è incredibile riguarda Siri. Infatti, con il nuovo aggiornamento, sarà possibile gestire chiamate o SMS utilizzando Siri. Nello specifico se si riceve una chiamata e si indossano gli AirPods Pro 2, basterà annuire per comunicare di voler ricevere la chiamata oppure scuotere la testa per non rispondere.

La seconda novità, invece, è il miglioramento della qualità del suono, lavorando proprio sull’isolamento, andando ad attenuare i suoni circostanti.

Non resta che attendere pochissimi altri giorni per toccare con mano quali saranno le novità di questo incredibile aggiornamento di Apple e cosa comporterà nel concreto.