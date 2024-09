Negli ultimi giorni, si sono moltiplicati i casi di truffe su WhatsApp che utilizzano messaggi dall’apparenza amichevole, inviati da numeri con prefissi stranieri. Numeri come +62 (Indonesia), +370 (Lituania), +223 (Mali) e +84 (Vietnam) sono impiegati dai cybercriminali per cercare di sottrarre dati personali e informazioni sensibili. Questo fenomeno ha preso piede da quando WhatsApp ha introdotto la possibilità di ricevere messaggi anche da numeri non salvati nella rubrica, una caratteristica che, sebbene utile in alcuni contesti, ha aperto la porta a nuove forme di inganno.

Le nuove truffe su WhatsApp

Il modus operandi dei truffatori è piuttosto semplice ma estremamente ingannevole. I messaggi iniziali spesso sono formulati con frasi colloquiali e un tono apparentemente confidenziale, come “Ciao, spero di non disturbarti!” o “Ciao, come stai?”. Questi approcci hanno lo scopo di creare un’illusione di familiarità e di abbassare le difese della vittima. Dopo aver stabilito un contatto iniziale, i truffatori possono proporre opportunità di lavoro allettanti, investimenti vantaggiosi o, più pericolosamente, invitare a cliccare su link sospetti o scaricare applicazioni malevoli. I link e le applicazioni utilizzati possono contenere malware o phishing, mirati a rubare dati personali, credenziali di accesso e informazioni bancarie.

In alcuni casi, i truffatori si spingono oltre e si spacciano per familiari o amici in difficoltà. Possono richiedere aiuto per una presunta ricarica urgente del telefono, chiedere un trasferimento di denaro per emergenze inventate, o simulare situazioni di crisi che colpiscono il lato emotivo della vittima. Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, sottolinea che questo tipo di inganno è particolarmente insidioso poiché gioca sulle emozioni e sulla fiducia, cercando di ottenere denaro o informazioni private attraverso stratagemmi ben congegnati.

Fortunatamente, proteggersi da queste truffe è relativamente semplice se si sa come riconoscerle. È essenziale non rispondere ai messaggi sospetti e bloccare immediatamente il numero. WhatsApp offre strumenti per gestire questi casi: aprendo la conversazione, è possibile toccare “Blocca” e poi selezionare “Blocca e segnala”. Successivamente, si deve indicare il motivo del blocco e confermare l’azione. Questo processo aiuta a prevenire ulteriori tentativi di frode e a mantenere la propria sicurezza online.