Truffa con tentativo di phishing: fregati migliaia di utenti da questo messaggio

Con i messaggi che arrivano tramite e-mail o nelle chat delle applicazioni di messaggistica istantanea, non bisogna assolutamente scherzare. Stando a quanto riportato, infatti le persone hanno finito per perderci i dati personali e soldi, il tutto semplicemente compilando i form che vengono fuori dai link contenuti in questa tipologia di testi. È proprio questo che vuole fare la nuova truffa, ovvero cogliere in castagna gli utenti, non facendogli capire nulla di quello che sta succedendo. In basso c’è l’esempio di un messaggio, anzi due, che stanno girando in queste ore.

Truffa con uno, anzi due messaggi: eccoli qui in basso

“Sei Stato Scelto!Sei stato scelto per ricevere un nuovissimo

KIT DI EMERGENZA PER AUTO IN EDIZIONE LIMITATA!

Per avere la possibilità di richiedere il tuo premio di livello 1, rispondi semplicemente ad alcune domande rapide sulla tua esperienza e scegli il tuo colore.

INIZIA IL SONDAGGIO

Il tuo codice univoco:

#4824292

Potrebbero essere applicate spese di spedizione“.

Questa è una delle tante e-mail che stanno girando, facendo credere agli utenti di aver vinto effettivamente un kit di emergenza per la propria auto. Sfruttando il bollino ufficiale di ACI e diverse immagini molto accattivanti, la truffa cerca di beccare in fallo quanti più utenti possibile. Inoltre, c’è anche un’altra parte del messaggio che sta girando, esattamente come quella scritta qui sotto:

“Congratulazioni utente,

Abbiamo ottime notizie per te! Come cliente ACI fedele, sei stato selezionato nella nostra estrazione mensile. Ogni mese offriamo regali esclusivi a 10 fortunati clienti e questo mese hai vinto un kit di emergenza per auto per aiutarti a viaggiare in sicurezza e tranquillità!

Ecco il tuo regalo:

ACI – Car Emergency Kit – l’attrezzatura indispensabile per affrontare gli imprevisti sulla strada!“.

Fate molta attenzione ed evitate di aprire i link che compaiono all’interno di questi testi, siccome sono il mezzo principale per far cascare le persone nella truffa.