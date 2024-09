Phishing e truffe: il fenomeno continua, nuovo messaggio svuota-conti

È ben visibile proprio qui sotto il messaggio truffa che è diventato in poco tempo il terrore degli utenti. Si tratta di una truffa nascosta da offerta sexy: quella che sembrerebbe essere una ragazza, offre la possibilità di un incontro focoso al povero malcapitato.

Chiaramente non c’è nulla di vero e lo scopo è solo quello di rubargli i dati e all’occorrenza anche i soldi. Ecco il testo:

Truffa posta elettronica: ecco come si presenta il messaggio che è diventato il terrore degli utenti

“Voglio davvero conoscerti, mi chiamo Shanice.

La gente dice che sembro molto più giovane della mia età. Sono davvero lusingato quando le persone lo fanno.

L’unico segreto che ho è che mi assicuro sempre di divertirmi a letto almeno una volta alla settimana.

Puoi prendere un giorno alla settimana dalla tua vita per venire da me? E passeremo questa giornata come se domani il pianeta scomparisse dalla sua orbita.

Per rispondere alle tue e alle mie domande, incontriamoci nella chat del mio profilo.

Il mio nickname nella ricerca è Shanice_lovepussy_7, lì vedrai le mie foto.

Ti auguro un buon umore, il tuo Shanice.”

In realtà le problematiche non finiscono qui visto che c’è un’altra truffa in agguato che opera nello stesso modo. Come si può vedere qui in basso, la volontà è sempre la stessa, ovvero quella di far credere alle persone che ci sia una nuova conoscenza pronta a sbocciare.

“Ehi bello, vuoi sapere cosa ci faccio qui? Alla ricerca di un amico per una stretta comunicazione fisica.

Mi chiamo Milagros. Sono sposato, ma ad essere onesti, è solo legale.

Ed è per questo che a volte dimentico persino di essere sposato, perché sono lasciato a me stesso. Per molto tempo mio marito mi è stato indifferente.

Sembra che non vogliamo separarci, ma ognuno vive la propria vita. Ma una vita del genere è diventata noiosa da tempo.

Voglio passare delle belle serate con te. Se non ti dispiace, puoi dirmelo subito.

Dirty-Milagros è il mio profilo, puoi trovarmi e saremo d’accordo su tutto“.