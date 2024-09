A partire dalla giornata di ieri 20 settembre 2024, sono finalmente disponibili all’acquisto i nuovi smartphone della serie di iPhone 16 di casa Apple. Gli utenti potranno acquistare uno di questi modelli in comode rate mensili direttamente con gli operatori telefonici presenti sul territorio italiano, tra cui anche il colosso Vodafone. Vediamo qui di seguito i prezzi ufficiali.

iPhone 16, disponibile ufficialmente con Vodafone i nuovi top di gamma di Apple

A partire dal 20 settembre 2024 sono finalmente disponibili all’acquisto i nuovi smartphone di punta del colosso americano Apple. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla nuova serie di iPhone 16. Tutti questi modelli saranno quindi acquistabili anche con i vari operatori telefonici, fra cui Vodafone. Come sempre, gli utenti potranno scegliere di acquistarli in un’unica soluzione oppure in piccole comode rate mensili.

Uno dei primi modelli disponibili è il nuovo iPhone 16. Quest’ultimo, in particolare, si potrà acquistare nel taglio di memoria con 128 GB, con 256 GB oppure con 512 GB. Le rate partono da 34,99 euro al mese per 24 mesi per tutti coloro che avranno attiva una delle offerte della serie Special di Vodafone, come ad esempio l’offerta Vodafone Silver. Per chi avrà attiva una qualsiasi altra offerta dell’operatore, sarà necessario pagare un importo pari a 35,99 euro al mese per 24 mesi.

Il secondo modello acquistabile con l’operatore telefonico Vodafone è poi il nuovo iPhone 16 Pro. Quest’ultimo sarà acquistabile negli stessi tagli di memoria del modello precedente, ovvero con 128 GB, 256 GB e 512 GB. In questo caso, gli utenti dovranno sostenere un costo pari a 40,99 euro al mese per 24 mesi se si avrà attiva una delle offerte della serie Vodafone Special. Per chi avrà attiva una delle altre offerte dell’operatore, sarà necessario pagare un costo di 41,99 euro al mese per 24 mesi.

In base al taglio di memoria prescelto, i prezzi di vendita dei nuovi top di gamma di casa Apple subiranno ovviamente degli aumenti.