Sembra che molto presto vedremo arrivare ufficialmente sul mercato un nuovo prodotto tech del produttore cinese Xiaomi. Questa volta si tratterà di un dispositivo wearable. Ci stiamo infatti riferendo al prossimo Redmi Watch 5 Lite . Quest’ultimo, stando agli ultimi teaser emersi in rete, sarà annunciato in veste ufficiale sul mercato durante un evento dedicato che si terrà il prossimo 25 settembre 2024. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Xiaomi annuncerà a breve il nuovo wearable Redmi Watch 5 Lite

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Xiaomi ha confermato l’imminente arrivo ufficiale sul mercato di un nuovo dispositivo wearable. Come già accennato in apertura , ci stiamo riferendo al prossimo Redmi Watch 5 Lite. Quest’ultimo è stato infatti avvistato in rete in queste ore il alcune immagini teaser ufficiali. Dalle immagini in questione, è poi per l’appunto emerso che l’azienda cinese lo annuncerà ufficialmente durante un evento che si terrà ufficialmente a breve, ovvero il prossimo 25 settembre 2024.

Tramite i nuovi teaser appena emersi, l’azienda ha poi rivelato il suo design ed alcune caratteristiche principali. In primis, spiccherà la presenza del supporto all’assistente vocale di Amazon, ovvero Amazon Alexa. Dal punto di vista estetico, invece, il nuovo wearable a marchio Redmi sarà caratterizzato dalla presenza di un quadrante di forma quadrata, simile in un certo senso ad un Apple Watch.

Nello specifico, il display dovrebbe essere realizzato con tecnologia SuperAMOLED e dovrebbe avere una diagonale pari a 1.96 pollici. La personalizzazione non mancherà e, a quanto pare, a bordo non ci sarà il software WearOS. Potrebbe infatti esserci a bordo un software proprietario dell’azienda con l’interfaccia utente HyperOS. Non dovrebbe mancare la resistenza all’acqua fino a 50 metri. L’azienda ha inoltre garantito una autonomia decisamente interessante pari ad almeno 18 giorni.

Per ulteriori conferme, non ci resta comunque che attendere il prossimo 25 settembre 2024 per il debutto ufficiale del nuovo Redmi Watch 5 Lite.