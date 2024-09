Un prodotto Samsung che ha riscontrato un insolito ma sorprendente successo è costituito senza nessun dubbio dal Galaxy Chromebook, l’azienda coreana esordì nel lontano 2021 con i suoi Galaxy Chromebook 2 e Galaxy Chromebook Go, e nel 2022 con Galaxy Chromebook 2 360, A quanto pare era solo documento che sembra che la nota azienda famosa per i suoi smartphone abbia intenzione di rinnovare la gamma con un nuovo prodotto, stiamo parlando di un possibile Galaxy Chromebook Plus.

Display OLED e adattivo

Stando all’indiscrezioni emerse negli ultimi giorni sembrerebbe che questo nuovo dispositivo monterà un pannello da 15 o 16 pollici di tipo OLED e con colori ad adttivi, nel dettaglio si tratterebbe di una tecnologia in grado di regolare la dominanza dei colori in base all’ambiente circostante per offrire una resa dell’immagine sempre perfetta.

Sicuramente si tratterebbe di qualcosa di nuovo per quanto riguarda il mercato dei laptop dal momento che allo stato attuale solamente Apple con i suoi MacBook riesce a offrire una tecnologia paragonabile con il suo True Tone che fa virare i colori e soprattutto i bianchi su tonalità leggermente più gialle per far riposare la vista soprattutto in ambienti poco illuminati, certamente potrebbe risultare molto comodo a coloro che lavorano tanto con il proprio laptop e hanno bisogno di non affaticare troppo la vista durante lunghe sessioni lavorative come ad esempio durante la scrittura di codice.

Non rimane dunque che attendere e sembrerebbe che la finestra temporale sia anche abbastanza ristretta, le indiscrezioni infatti parlano di una presentazione vicinissima fissata per martedì 24 settembre, in concomitanza del Chromebook showcase che Google hai intenzione di svolgere proprio in quella data, un’occasione certamente perfetta per Samsung per mettere in mostra i suoi nuovi prodotti di quali al momento non si sanno altre specifiche tecniche, ovviamente la domanda che tutti si pongono inerente la CPU che muoverà questa tipologia di prodotto, viene spontaneo pensare che potremmo assistere a sorpresa alla presenza di un processore della linea Qualcomm Snapdragon.