Lo sconto che oggi possiamo trovare su Amazon, riguardante l’acquisto di Samsung Galaxy Book4 Pro, è sicuramente uno dei migliori delle ultime settimane, rappresentante a tutti gli effetti la capacità dell’azienda sudcoreana di riuscire a mettere a disposizione del consumatore un prodotto dalle specifiche tecniche eccellenti, e spesso superiori al normale.

Il prodotto di cui vi parliamo in quest’articolo presenta un ampio display da 16 pollici di diagonale, con risoluzione massima in 3K (dettagli e nitidezza incredibili), passando poi per un refresh rate che può raggiungere anche i 120Hz, ed il supporto allo spazio colore DCI-P3 del 120%. Basterebbero queste pochissime specifiche tecniche per comprendere l’estrema qualità di un notebook nato per stupire ed incantare, senza citare ad esempio il processore Intel Core Ultra 7, che viene affiancato dalla presenza di 16GB di RAM e 1TB di memoria interna su SSD.

Samsung Galaxy Book4 Pro: ecco lo sconto del momento

Il risparmio raggiunge i massimi livelli con il Samsung Galaxy Book4 Pro, infatti gli utenti lo possono acquistare addirittura con un risparmio di 800 euro sul listino originario di 1999 euro, in altre parole la spesa che oggi si andrà a sostenere sarà pari a soli 1199 euro, sempre con la solita garanzia legale di 24 mesi. Acquistatelo subito qui.

Il dispositivo presenta un design moderno e di alta qualità, infatti lo chassis è interamente realizzato in metallo, dimensioni ridotte e spessore minimo, così da poterlo facilmente inserire nello zaino, o in una relativamente piccola borsa per il computer. La sicurezza degli occhi è al primo posto con Vision Booster, che rileva automaticamente la quantità di luce, regolando in automatico i contrasti ed i colori, così da riuscire a migliorare la visibilità indipendentemente dalle condizioni luminose.