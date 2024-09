Il Bose SoundLink Flex è un relativamente piccolo altoparlante portatile, capace di raggiungere una qualità audio decisamente superiore al normale, o meglio definita di fascia alta, completamente wireless. Al suo interno è infatti posizionata una batteria, che ne permette il facile utilizzo in mobilità anche per 30 ore consecutive.

Il prodotto, come era facilmente intuibile dati i pregressi, può facilmente essere utilizzati con qualsiasi sistema operativo, indipendentemente che sia Android, iOS, Windows o MacOS, basta avere una connessione bluetooth attiva per poter trasmettere musica e contenuti. Disponibile nelle più svariate colorazioni, l’altoparlante presenta un design a parallelepipedo su base rettangolare, con un design ergonomico e facilmente trasportabile, data la presenza di un buonissimo rivestimento soft-touch su quasi tutta la superficie.

Bose SoundLink Flex: uno sconto inedito su Amazon

Lo sconto che gli utenti possono godere oggi sull’acquisto del Bose SoundLink Flex è davvero da urlo, il suo prezzo consigliato è di 169 euro, ma per l’occasione, o comunque solamente per questi giorni, la spesa che gli utenti si ritrovano a sostenere è stata ridotta del 29%, fino ad arrivare ad un valore finale di soli 119 euro. Collegatevi qui per acquistare.

Il suono è nitido con la tecnologia proprietaria PositionIQ, che permette di rilevare automaticamente la posizione dell’altoparlante, adattando la riproduzione in base al suo posizionamento ed orientamento generale. Il prodotto è stato progettato per resistere agli agenti atmosferici, tra cui acqua e polvere, mentre il design dovrebbe resistere anche ad urti e cadute. La batteria, di cui vi abbiamo parlato in precedenza, è completamente ricaricabile tramite la porta USB-C inclusa, sfruttando il cavo USB-C che è possibile trovare direttamente in confezione, così da non essere minimamente costretti ad acquistare alcun tipo di accessorio di terze parti.