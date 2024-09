La casa automobilistica cinese Dfsk punta all’espansione anche nel nostro paese e, in tale prospettiva, ha deciso di presentare due nuovi veicoli. Il lavoro della società cinese nel corso degli anni ha permesso di realizzare due veicoli che si contraddistinguono grazie alle proprie caratteristiche tecniche. Nello specifico, parliamo dell’E5 plug-in hybrid e del Glory 600.

L’E5 plug-in hybrid si contraddistingue grazie ad una lunghezza di 4,76 metri ed una serie di caratteristiche tecniche che scopriremo tra poco, mentre il Glory 600 si contraddistingue grazie ad un motore 1.5 turbo da 185 CV. Scopriamo di seguito maggiori dettagli dei nuovi veicoli della casa automobilistica cinese Dfsk.

Dfsk porta due nuovi veicoli sul mercato automobilistico italiano

Già conosciuto sul mercato automobilistico italiano. Dfsk ha presentato due nuove auto che puntano a conquistare ancora di più il nostro Paese. Non dimentichiamo che stiamo parlando di un produttore piuttosto affermato in tutto il mondo. Durante lo scorso anno, infatti, il brand cinese è riuscito a vendere mezzo milione di veicoli in tutto il mondo.

Tornando alle caratteristiche tecniche dell’E5 plug-in hybrid, oltre alla lunghezza di 4,76 metri già citata in apertura, non possiamo non porre l’attenzione sul motore di 1.5 litri con cambio CVT con potenza complessiva di 180 CV. Gli interni hanno lo spazio sufficiente per ospitare fino a 7 passeggeri.

Per quanto riguarda l’autonomia, secondo quanto dichiarato si attesta a 80 km in modalità elettrica e oltre 1000 complessiva. Il SUV inoltre è in grado di accelerazione 0-100 km/h in 6,7 secondi. Infine, il costo è di 36.888 euro.

Parlando del Glory 600, quest’ultimo è alimentato da un motore 1.5 turbo da 185 CV e ospita fino a 7 passeggeri. In questi caso, il prezzo del veicolo è minore ed è pari a 29.588 euro. Include un sistema GPL in grado di offrire un’autonomia di oltre 250 km a gas.

Non possiamo che ribadire che la casa automobilistica Dfsk ha lavorato attentamente per portare su strada due veicoli che potrebbero presto conquistare tanti utenti della fascia media.