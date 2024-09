Xpeng Mona M03: l'auto elettrica ad un prezzo sbalorditivo

La Xpeng Mona M03 è pronta a sconvolgere completamente il mercato delle auto elettriche. Come? Con un prezzo che lascia davvero senza parole. Quando è stata presentata a luglio l’entusiasmo era già alle stelle, ma con l’annuncio del prezzo la sorpresa è stata il massimo. Vi aspettavate forse un’auto elettrica da 4,8 metri con oltre 500 km di autonomia a soli 15.000 euro?

In un mercato in cui il costo delle auto elettriche è spesso frenante se non proibitivo, Xpeng si è spinta oltre ogni aspettativa possibile. La Mona M03 è una berlina elettrica che combina spazio, tecnologia e autonomia senza dare compromessi, a un prezzo che in Europa sembra impossibile. Come fa Xpeng a offrire tutto questo a una cifra così contenuta?

L’auto elettrica Xpeng scuote il mercato con prestazioni e costo

Con dimensioni paragonabili a una BMW i4 Gran Coupé, la Mona M03 non è solo grande, ma anche pratica. 621 litri di bagagliaio di base sono una rarità in questa fascia di prezzo, e gli interni minimalisti, dominati da un display centrale da 15,6 pollici, mostrano quanto Xpeng abbia puntato su design e funzionalità.

La vera sorpresa, però, è quando si apre il cofano. Che scegliate la versione da 190 CV o quella da 218 CV, la Xpeng Mona M03 offre prestazioni di tutto rispetto. L’auto elettrica uno scatto niente male che va da 0 a 100 km/h in poco più di 7 secondi. Autonomia? Fino a 620 km secondo il ciclo CLTC, grazie a batterie al litio ferro fosfato raffreddate a liquido. Temete che sia troppo bello per essere vero? È normale chiederselo, considerando che persino le rivali più costose faticano a offrire tanto.

Il prezzo di partenza di soli 15.200 euro è destinato a scuotere il mercato, portando un vero tornado sulla piazza. Con Tesla nel mirino, Xpeng sembra pronta a conquistare i cuori dei consumatori cinesi. Chissà, forse, arriverà anche a sconvolgere quelli europei in futuro, ma attenzione: in Europa dobbiamo tener conto dei dazi. Se questa è solo l’anteprima, cosa possiamo aspettarci da Xpeng nei prossimi mesi? La competizione è avvisata: l’elettrica non è mai stata così accessibile.