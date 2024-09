DAZN, la nota piattaforma di eventi sportivi in streaming, ha sorpreso i suoi utenti. Come? Attraverso una nuova offerta che permette di sottoscrivere il piano Standard a un prezzo super scontato. Per un periodo limitato, il costo dell’abbonamento sarà di 19,90€ al mese per tre mensilità. Un’opportunità che rappresenta un risparmio complessivo di 45€ rispetto al prezzo normale, che è di 34,99€. L’offerta però terminerà domenica alle 23:59. Dando così agli interessati solo pochi giorni per approfittarne. Al termine del periodo promozionale, il costo dell’abbonamento tornerà automaticamente alla tariffa standard di 34,99€, come da condizioni di contratto.

DAZN: una promo ricca di sport, dal calcio al volley

Questo piano rappresenta una proposta interessante per tutti gli appassionati di sport. Include infatti la possibilità di vedere tutte le partite di Serie A e SerieB. Insieme a numerose altre competizioni calcistiche come la Liga spagnola e la LigaPortugal Betclic. In più, gli abbonati potranno seguire anche il calcio femminile, con la SerieA e la Champions League dedicate.

Oltre al calcio, il pacchetto Standard di DAZN comprende tantissimi altri eventi sportivi. Gli amanti del basket, ad esempio, potranno guardare tutte le partite della SerieAUnipolSai. Così come le competizioni europee come l’Eurolega, l’Eurocup e la Basketball Champions League. Il volley è un altro sport fortemente rappresentato. In particolare con la SuperLega maschile, la SerieA1 femminile e le prossime due edizioni del Campionato Mondiale in evidenza. Non mancheranno poi i tornei di pallavolo internazionali come la VNL e i Mondiali per club.

L’offerta prevede anche la trasmissione di selezionati incontri di boxe e NFL. Oltre alla diretta dei canali Eurosport 1 ed Eurosport2. Questa varietà di contenuti fa del piano Standard un abbonamento particolarmente adatto agli appassionati di sport a 360 gradi. Chi è interessato dovrà però muoversi in fretta, la promozione sarà valida ancora per pochi giorni. Quindi correte ad approfittarne prima che sia troppo tardi !