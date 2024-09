Le calcolatrici grafiche TI-84 Plus stanno per ricevere un’importante modifica hardware. A mostrare per la prima volta tali modifiche è stato lo YouTuber ChromaLock. Quest’ultimo ha pubblicato un video in cui viene mostrato agli utenti come aggiungere tale opzione. Nello specifico si tratta di una serie di funzionalità avanzate, tra cui l’accesso a ChatGPT. La modifica potrebbe risultare particolarmente interessante, soprattutto per gli studenti che potrebbero approfittarne per agevolare i propri studi, e non solo.

Il video pubblicato su YouTube ha messo in evidenza come questo tipo di tecnologia si stia espandendo sempre di più. In particolare, ci sono diverse questioni legate al loro utilizzo all’interno delle scuole. La presenza di strumenti con intelligenza artificiale che potrebbero convincere gli studenti a barare è un incentivo per l’introduzione di nuovi protocolli. Ovviamente non è possibile vietare l’uso delle calcolatrici, ma è importante evitare che possano rappresentare un impedimento per l’apprendimento. Oltre tali questioni, è interessante comprendere come funziona l’integrazione di ChatGPT in tali calcolatrici.

ChatGPT arriva anche nelle scuole con una nuova opzione

La modifica in arrivo sulle calcolatrici è stata denominata TI-32. Quest’ultima sfrutta un microcontrollore ESP32 C3 che permette di emulare un’altra TI-84. Inoltre, attraverso tale processo è possibile connettere i due dispositivi tramite rete Wi-Fi. Gli studenti più esperti hanno modo di attivare le nuove funzioni utilizzando l’interfaccia testuale della propria calcolatrice.

Le capacità che vengono aggiunte ai dispositivi di calcolo riguardano la ricerca delle definizioni dei vocaboli e la possibilità di chattare con gli altri dispositivi modificati. Inoltre, è anche possibile navigare grazie alla crittografia HTTPS e visualizzare immagini. Infine, come già anticipato sarà garantito anche l’accesso a ChatGPT. In particolare, quest’ultima funzione permette di risolvere problemi di matematica complessi.

Come anticipato, la questione risulta essere particolarmente spigolosa, soprattutto per quanto riguarda quest’ultimo dettaglio. Lo YouTuber, a tal proposito, ha dichiarato di aver pubblicato il video solo a scopo educativo. Ribadendo che non intende con quest’ultimo incentivare comportamenti disonesti in ambito scolastico.