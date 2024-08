DAZN ha recentemente annunciato l’avvio di una nuova collaborazione con Klarna. La fintech svedese offre agli utenti la possibilità di pagare i propri abbonamenti a rate, con zero interessi. Lo scopo di tale collaborazione è evidente. Con l’aumento dei costi degli abbonamenti, DAZN ha deciso di mettere a disposizione dei suoi utenti diverse soluzioni per poter attivare un abbonamento senza essere costretti a pagare tutto in un solo momento.

Con le nuove opzioni messe a disposizione dalla collaborazione tra le due aziende sono ora disponibili dei servizi di acquisto semplificati. Il costo degli abbonamenti, infatti, è ora rateizzabile. Nello specifico, si parla dell’abbonamento Annuale con pagamento anticipato.

DAZN annuncia una nuova collaborazione per rateizzare gli abbonamenti

Per tutti gli utenti che decidono di attivare un nuovo piano sulla piattaforma di streaming sportivo è disponibile la possibilità di pagare il totale in tre rate. Il tutto senza interessi. La prima rata, come si legge dal comunicato relativo alla nuova partnership, viene prelevata al momento dell’acquisto. Per quanto riguarda le altre due, la prima viene addebitata dopo 30 giorni, mentre la seconda dopo 60.

Dunque, nel dettaglio, i pacchetti compresi nella rateizzazione con Klarna sono DAZN Plus (599 euro), Standard (359euro) , Goal Pass (129euro) e Start (99euro). Le opzioni di rateizzazione sono varie e sono rese disponibili sul sito web ufficiale della piattaforma streaming. Il valore delle rate va da un massimo di 199,66 per il piano DAZN Plus e un minimo di 33euro per il piano Start. In ogni caso non sono compresi interessi o spese aggiuntive. Con tali opzioni la piattaforma dimostra il suo interesse nell’andare in contro alle esigenze dei suoi utenti. Grazie alla collaborazione con Klarna tutti coloro che vogliono attivare un piano su DAZN non hanno l’obbligo di pagare l’intera cifra in una volta sola. Un vantaggio da non sottovalutare per tutti gli utenti.