Disney+ è in offerta: il prezzo è di soli 1,99 EURO al mese

Tra tutti i servizi streaming che stanno utilizzando gli utenti, ce ne sono alcuni che molto spesso decidono di avviare dei periodi promozionali. Il leader assoluto in quest’ambito, soprattutto per le promozioni che lancia, è sicuramente Disney+.

Il colosso che è riuscito a dare tanto filo da torcere a Netflix in questi anni, sta pian piano aumentando il numero di contenuti all’interno del suo catalogo, i quali ad oggi sono diventati davvero tantissimi e per ogni tipo di utente. Ci sono infatti film e serie TV di vario genere, produzioni che possono appassionare grandi e piccini senza differenze. Al momento, però, l’attenzione è totalmente dirottata su una grande occasione che Disney+ concede al suo pubblico: c’è infatti la possibilità di attivare l’abbonamento al costo di soli 1,99 € al mese e per i primi tre mesi di sottoscrizione.

Disney+ lancia la sua nuova offerta: costerà 1,99 € per tre mesi

Chi si stava lasciando accarezzare dall’idea di sottoscrivere un abbonamento a Disney+, deve farlo assolutamente adesso, visto che è in corso una nuova promozione valida fino al prossimo 27 settembre. Il piano di abbonamento standard con pubblicità è infatti disponibile a 1,99 € al mese e potrà avere questo prezzo per i primi tre mesi.

Da ricordare che in genere lo stesso piano ha un prezzo di 5,99 € mensili, per cui c’è un gran risparmio. Sarà infatti questo è il costo che Disney+ gli attribuirà una volta terminato il periodo promozionale. Per poter richiedere la promozione, bisogna solo recarsi sul sito ufficiale.

Ovviamente nulla vieta agli utenti di poter effettuare un upgrade, usufruendo di contenuti alla massima qualità e peraltro senza pubblicità. Ricordiamo che la qualità disponibile con l’abbonamento attualmente in promozione arriva fino al full HD, già molto soddisfacente per la maggior parte degli utenti. L’occasione dunque è di quelle ghiotte, da non lasciarsi scappare. Non perdete altro tempo e sottoscrivetela subito.