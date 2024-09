WhatsApp non smette mai di innovarsi. Essa infatti dimostra di essere sempre al passo con le esigenze degli utenti e del mercato. Ciò in particolare con l’ultimo aggiornamento, che porta l’app alla versione 2.24.19.16. A tal proposito pare che la piattaforma abbia introdotto un’importante novità legata all’IA. Questa volta però, l’attenzione è stata rivolta soprattutto al mondo aziendale. Sono così previste alcune funzionalità pensate per rendere più agevoli e performanti le operazioni di marketing e gestione dei cataloghi.

WhatsApp: un bug compromette la sicurezza, ma arriva subito la soluzione

Grazie all’integrazione di strumenti AI, le aziende possono creare contenuti pubblicitari più accattivanti e mirati. Migliorando l’interazione con i clienti e ottimizzando la promozione dei propri prodotti o servizi. La possibilità di generare contenuti in modo automatico e personalizzato rappresenta un grande vantaggio. Ciò soprattutto per le piccole imprese. Le quali spesso non dispongono di risorse interne per sviluppare campagne complesse. Tale aggiornamento punta quindi a migliorare la user experience non solo per i privati, ma anche per chi utilizza WhatsApp come strumento professionale. La piattaforma si evolve quindi in una direzione sempre più orientata al business. Offrendo soluzioni intelligenti che possono fare la differenza sul mercato.

Nonostante l’introduzione di queste innovative funzionalità, le ultime novità introdotte hanno inizialmente portato con sé anche problemi tecnici. In particolare sono state segnalate difficoltà nell’utilizzo della funzione “Chat lock“. Ovvero l’ opzione che consente di bloccare e proteggere le conversazioni più riservate. Oltre ad altri bug che hanno riguardato la gestione dei filtri per le chat. A tal proposito, diversi user hanno riscontrato la sparizione di queste opzioni dall’interfaccia. Cosa che ha reso più complicato l’accesso e la protezione delle conversazioni più delicate.

Le segnalazioni hanno spinto il team di sviluppatori di WhatsApp a intervenire rapidamente per correggere il problema. Nel giro di pochi giorni, è stata rilasciata una nuova versione dell’app, la 2.24.19.35. Da qui tutti gli errori segnalati sono stati finalmente risolti. Attualmente, questo aggiornamento è disponibile solo attraverso il Google Play Beta Program, ma sarà presto distribuito a tutti. Insomma, con questa nuova versione, vengono ripristinate tutte le funzionalità legate alla sicurezza e alla gestione delle chat. Così da consentire alle persone di tornare a proteggere le proprie conversazioni da occhi indiscreti.