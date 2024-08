Per chi non lo sapesse Google sta preparando una rivoluzione nell’uso dei dispositivi audio. Di cosa si tratta? Dell’ introduzione di una nuova funzionalità che integra il suo assistente virtuale Gemini direttamente nelle cuffie e negli auricolari. La scoperta è emersa grazie all’analisi del codice della versione 15.31 dell’app Google. In cui sono stati trovati riferimenti a “Gemini on earbuds“. Questo suggerisce che il colosso di Mountain View prevede di estendere le capacità del suo assistente AI al mondo degli accessori audio. I frammenti di testo rinvenuti indicano infatti alcuni messaggi che confermano la possibilità per gli utenti di interagire con il chatbot intelligente. Ciò attraverso comandi vocali gestiti direttamente dagli auricolari.

Pixel Buds 2 Pro e Pixel 9: la funzione Gemini in azione

Tale sviluppo rappresenta un’evoluzione molto importante per la tecnologia audio. Poiché permetterà alle persone di utilizzare l’AI per ottenere risposte a domande o gestire attività quotidiane. Ma anche per interagire con il proprio ambiente in modo più fluido e intuitivo. La possibilità di attivare Gemini con la voce e ricevere risposte direttamente dagli auricolari potrebbe trasformare la maniera in cui gli utenti interagiscono con i loro dispositivi.

È inutile dire che questa novità è già molto attesa. Anche perché andrà di pari passo con il lancio dei nuovi Pixel Buds 2 Pro e del Google Pixel9, previsto per la fine di agosto. Infatti, alcune indiscrezioni trapelate online suggeriscono che la nuova funzione potrebbe debuttare insieme a questi dispositivi. Non è detto però che questo aggiornamento si limiti solo a loro. Google potrebbe decidere di estendere la funzionalità anche ad altri modelli di auricolari già presenti sul mercato. Insomma, lo sviluppo di Gemini sulle cuffie rappresenterà un importante passo avanti nella personalizzazione degli assistenti vocali. Così da offrire un’esperienza molto più immediata e immersiva.

L’interesse per questa innovazione è alto e la comunità tecnologica è in attesa di scoprire come evolveranno le cose.