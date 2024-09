Microsoft, di recente, ha aggiornato la propria offerta di funzionalità di intelligenza artificiale Copilot per la suite Office/365. In che modo? Apportando miglioramenti significativi a programmi come Word, Excel, PowerPoint, Teams e Outlook. Queste nuove funzionalità sono accessibili esclusivamente agli utenti della versione Premium di Copilot, il cui costo è di circa 30€ al mese. Entro la fine di Settembre, in base a quanto annunciato, Copilot sarà in grado di cercare e proporre riferimenti utili in Word, attingendo a dati provenienti da email e riunioni, oltre che da documenti.

Microsoft Copilot: miglioramenti per PowerPoint, Teams e Outlook

In Excel, la funzionalità Copilot esce dalla fase di anteprima e diventa stabilmente disponibile per tutti gli abbonati. L’aggiornamento include il supporto per le funzioni SUMIF e XLOOKUP, e una compatibilità estesa con diverse tipologie di tabelle e mappe. Per coloro che invece preferiscono rimanere nella modalità Preview, Copilot ora integra il linguaggio di programmazione Python. Tale aggiornamento consente di eseguire analisi avanzate su fogli di calcolo complessi. Come ad esempio previsioni e analisi di rischio, senza la necessità di avere esperienze di programmazione.

Ma le novità non si fermano qui. In PowerPoint, il chatbot intelligente sfrutta la nuova funzionalità Narrative Builder per generare automaticamente bozze di presentazioni basate su richieste formulate in linguaggio naturale. Questo strumento presto supporterà anche template personalizzati con grafiche aziendali e la creazione di immagini statiche utilizzando le librerie SharePoint.

Per quanto riguarda Teams, invece, la prossima integrazione permetterà di ottenere riassunti sia per le riunioni via chat che per quelle vocali. Questo aggiornamento aiuterà a garantire che nessun dettaglio importante venga trascurato e che tutte le domande ricevano risposta. Infine, in Outlook, è previsto una migliore organizzazione della posta in arrivo, ordinando le email in base alle priorità dell’utente. A tal proposito, entro la fine dell’anno, sarà possibile personalizzare ulteriormente i filtri di Copilot specificando mittenti, argomenti e parole chiave. Grazie s cui sarà possibile migliorare l’efficienza della gestione della posta elettronica.