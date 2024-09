Truffa con messaggio Microsoft: attenzione, vi rubano dati e soldi

Una nuova truffa sta agendo in maniera abbastanza inusuale in queste ore. A quanto pare verrebbe segnalato un malfunzionamento e una scansione (ovviamente fittizia) del sistema del dispositivo in uso con conseguente rinvenimento di diversi file dannosi. Il messaggio arriverebbe addirittura a nome di Microsoft, cercando di far leva sugli utenti con un nome altisonante. Ovviamente non c’è nulla di cui fidarsi, in quanto il testo in questione è solo frutto di una truffa che è pronta a svuotare il conto delle persone ma prima ancora a rubare i loro dati personali.

Truffa in corso a nome di Microsoft, ecco il messaggio da tenere alla larga

Questo in basso è il messaggio che gli utenti devono assolutamente evitare di dare per certo e veritiero. Come si può vedere, la truffa si articola molto bene con parole scritte, non a caso. Ecco il testo:

“L’ultima scansione ha rilevato file dannosi sul tuo dispositivo.

241 programmi dannosi rilevati | 28.104 file scansionati

Queste minacce non sono solo numeri: sono pericoli attivi che potrebbero potenzialmente devastare la tua vita digitale. Le minacce rilevate hanno il potenziale per:

Esporre le tue foto e i tuoi video privati: i criminali informatici possono ottenere un accesso non autorizzato alla tua galleria, compromettendo i tuoi ricordi più personali.

Dirottare le tue e-mail e i tuoi account sui social media: le informazioni sensibili nei tuoi messaggi potrebbero essere intercettate, portando a furti di identità o peggio.

Corrompere o rubare documenti riservati: i tuoi registri finanziari, documenti personali e file di lavoro sono a grave rischio, con potenziali conseguenze che potrebbero avere un impatto sia sulla tua vita personale che professionale.

Questa non è un’esercitazione. L’integrità dei tuoi dati personali e la sicurezza del tuo dispositivo sono in pericolo immediato. Ogni momento di attesa aumenta il rischio di danni permanenti.

Per proteggere la tua privacy e proteggere il tuo ambiente digitale, ti consigliamo vivamente di attivare immediatamente una soluzione antivirus affidabile. Il software antivirus approvato dal Microsoft Security Team offre la migliore difesa contro queste minacce implacabili.

Attiva subito la tua protezione

Grazie per la vostra pronta attenzione a questa questione urgente.

Team di sicurezza Microsoft“.