Truffa alle persone in mail: trucco per rubarvi i soldi in un secondo

Diverse persone nelle ultime ore stanno segnalando un messaggio che sembrerebbe provenire da Decathlon ma non è così. Si tratta di una truffa che sta sfruttando il nome della celebre catena in modo da attrarre quanto più persone truffandole inesorabilmente. Purtroppo sono in molti coloro che ci sono cascati, per cui state molto attenti.

Come si può vedere in basso, i testi sono a tratti anche molto convincenti ed è per questo che le persone ci cascano senza neanche accorgersene.

Truffa pericolosa in giro per le caselle di posta elettronica: ecco cosa sta succedendo

Avreste mai pensato di essere contattati da Decathlon e di rischiare di finire addirittura in una truffa? Questo è ciò che sta accadendo per diverse persone che girano sul web, magari all’interno della loro casella di posta elettronica tranquillamente come ogni giorno. La questione sta diventando via via sempre più scottante in quanto diversi utenti riferiscono di aver perso dati personali e soldi fidandosi di qualcuno che avrebbe scritto a nome della celebre catena di articoli sportivi e per l’avventura. Lo scopo è quello di abbindolare le persone facendogli credere di poter ottenere dei regali ma non è così. Ecco il testo come arriva:

“Caro cliente Decathlon,

Siamo lieti di offrirti un’opportunità unica di ricevere un nuovo set da campeggio Quechua! Come cliente stimato, il tuo feedback è estremamente importante per noi. Per richiedere il tuo set da campeggio, rispondi semplicemente a questo breve sondaggio sulla tua esperienza con Decathlon.

Perché il set da campeggio Quechua?

Durabilità: Realizzato con materiali di alta qualità, garantendo che duri attraverso tutte le tue avventure.

Comfort: Progettato per il comfort dell’utente, offrendo un’esperienza piacevole nella natura.

Facile da montare: Veloce e semplice da assemblare, così puoi passare più tempo a goderti la natura.

Design compatto: Leggero e facile da trasportare, perfetto per qualsiasi viaggio in campeggio.”