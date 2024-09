AC Milan e Dyson insieme: è accordo per le cuffie OnTrac

Dyson ha appena sottoscritto un accordo con il Milan per una collaborazione che riguarda le sue cuffie OnTrac. Come testimonial sono stati scelti Ruben Loftus-Cheek, Laura Giuliani, Tammy Abraham, Noah Okafor e Strahinja Pavlovićwill, parte integrante delle squadre maggiori nel campionato maschile e femminile.

Entrambe le aziende hanno grandi progetti e sono di alto profilo, per cui una collaborazione è stata molto semplice da intavolare. Oggetto della collaborazione, le nuove cuffie Dyson OnTrac, modello audio-only ad alta fedeltà presentato ufficialmente durante lo scorso mese di luglio. Con queste cuffie Dyson entra a far parte ufficialmente nel mondo dell’audio premium.

AC Milan e Dyson insieme per portare in campo le OnTrack, le nuove cuffie on-ear

Queste sono le dichiarazioni da parte di Jake Dyson, Chief Engineer di Dyson:

“L’azienda mira a trasformare il settore audio con il lancio delle nuove cuffie Dyson OnTrac, presentate questa estate. Queste cuffie offrono una qualità sonora straordinaria, grazie a un design altamente performante, frutto di decenni di studi sull’aeroacustica. Con la loro avanzata tecnologia di cancellazione del rumore, permettono di mantenere la concentrazione anche in ambienti rumorosi, come lo stadio di San Siro durante una partita. Per celebrare questo nuovo prodotto, Dyson è lieta di annunciare una collaborazione con l’AC Milan, un club che condivide la stessa passione, attenzione e dedizione alle prestazioni che caratterizzano l’azienda“.

Non sono mancate anche le parole da parte di Maikel Oettle, Chief Commercial Officier di AC Milan:

“Siamo entusiasti di presentare questa partnership tra AC Milan e Dyson, un brand che condivide la nostra dedizione all’eccellenza e alle prestazioni. Dyson non è solo un leader nella tecnologia avanzata, ma incarna anche un impegno continuo verso qualità e innovazione, valori che riflettono perfettamente la nostra visione. Insieme, vogliamo superare i confini di ciò che è possibile realizzare, sia dentro che fuori dal campo“.