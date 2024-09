È delle ultime ore la notizia dell’aumento di prezzo del DualSense di PS5. Nonostante l’assenza di comunicazioni ufficiali da parte dello stesso colosso giapponese, il controller Dualsense ha subito un aumento del costo che può essere chiaramente constatato accedendo direttamente alla pagina web ufficiale dedicata agli acquisti.

Tutti gli appassionati di PS5 dunque, per portare a casa l’innovativo controller che è in grado di offrire un’esperienza di gioco unica, dovranno spendere una cifra leggermente superiore. Nel dettaglio, rispetto al passato, la decisione del colosso Sony porta ad un cambio che equivale ad un aumento di 5 euro.

Rispetto al prezzo precedente, dunque, il Dualsense di Sony costa 74,99 euro. Coloro che vogliono invece un dispositivo con un maggior tocco di design possono optare per una versione speciale, scegliendo tra Cobalt Blue, Volcanic Red e Sterling Silvers al costo di 79,99€.

PS5: aumenta il costo del Dualsense di Sony

Passa a 74,99 euro il costo del controller wireless Dualsense in versione bianca della PS5; rispetto ai 69,99 euro richiesti precedentemente per poter giocare ai massini livelli. Nonostante l’aumento del costo, dunque, non parliamo di un incremento di prezzo sostanziale visto che si tratta solamente di 5 euro. Chiaramente, non si esclude la possibilità di acquistare il dispositivo tramite siti web online che offrono sconti ed offerte sempre convenienti.

A tal proposito è importante sottolineare che l’obiettivo di Sony non è quello di allontanare gli utenti dai propri prodotti PS5 ma, esclusivamente, quello di mantenere dei margini di profitto in un momento inevitabilmente importante per il settore del gaming.

Come accennato, il costo di 74,99 euro non viene imposto in alcun modo da Sony. Ciò significa che tutti i rivenditori possono liberamente decidere di lanciare sconti per l’acquisto del DualSense di PS5. Non dimentichiamo che a soli 74,99 euro, Dualsense permette di avere un’esperienza di gioco profonda e inevitabilmente coinvolgente ad ogni sessione di gaming.