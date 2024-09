Diversi giorni fa sono trapelati i possibili prezzi dei nuovi Samsung Galaxy Tab 10 Plus e Tab 10 Ultra. Anche se non ufficiali, questi prezzi permettono di avere un’idea di quanto questi nuovi tablet di fascia alta potrebbero costare sul territorio italiano.

I possibili prezzi dei nuovi Galaxy Tab 10 Plus e 10 Ultra

Viene ricordato che alla base dei nuovi dispositivi ci sarà il MediaTek Dimensity 9300+, un chip a 4 nm e con otto core. Al fianco del processore ci saranno la GPU Immortalis-G720 MC12 e una scelta tra 12 GB o 16 GB di RAM. Inoltre il processore avrà anche una Neural Processing Unit per le operazioni di Intelligenza Artificiale di Galaxy AI. I nuovi tablet di fascia alta di Samsung quindi si prospettano costosi, ma questo non significa che i prezzi non siano giustificati.

Per quanto è stato trapelato, il Samsung Galaxy Tab S10 Plus in versione Wi-Fi partirebbe da 1.260 euro per il modello con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, arrivando a 1.390 euro per la versione da 512 GB. La versione con connettività 5G, invece, oscillerebbe tra i 1.410 e i 1.540 euro in base alla capacità della memoria interna.

Passando al Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, dovrebbe costare circa 1.500 euro nella versione da 256 GB. La configurazione massima per la variante Wi-Fi, sarà equipaggiata con 1 TB di memoria interna e 16 GB di RAM, ed arriverebbe a 2.000 euro. Con il supporto al 5G, il tablet partirebbe da 1.660 euro fino ad un massimo di 2.120 euro.

Da quello che si è potuto vedere, questi dispositivi potrebbero essere eccessivi, sia nel prezzo che nelle specifiche, per il semplice uso quotidiano. Trattandosi di tablet di fascia alta, Samsung molto probabilmente mira proprio ai professionisti che hanno bisogno di prestazioni elevate. Ovviamente questi prezzi potrebbero variare leggermente, siccome essendo stati convertiti direttamente dalla valuta svizzera, non contengono eventuali spese per la vendita nel nostro paese.