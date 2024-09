Samsung è sempre molto attiva nel rilasciare aggiornamenti costanti per i proprio device. Il produttore coreano ha avviato il roll-out della One UI 6.1.1 nei giorni scorsi e questo update software ha incluso tantissimi dispositivi, tra cui i Galaxy S23.

Di solito, gli update servono a migliorare le performance degli smartphone e dei tablet ma, in questo, caso, c’è stato qualcosa che non ha funzionato come dovrebbe. Infatti, gli utenti su X/Twitter stanno iniziando a segnalare delle problematiche sorte con i Galaxy S23 aggiornati alla One UI 6.1.1.

Stando a quanto condiviso sul social dall’utente Tarun Vats e poi da tanti altri iscritti, lo smartphone avrebbe perso parte delle proprie doti fotografiche. L’utente afferma che l’aggiornamento ha causato un drastico calo della qualità della fotocamera.

Il nuovo aggiornamento One UI 6.1.1 di Samsung potrebbe causare problemi al comparto fotografico dei Galaxy S23, gli scatti con zoom sono peggiorati

Entrando maggiormente nello specifico, il problema sembra sorgere con la realese software caratterizzata dalla build numero CXH7. Gli utenti sono concordi nell’indicare che i maggiori problemi riguardano la perdita di qualità nelle foto scattate con lo zoom attivo.

Portando lo zoom a livelli compresi tra 16x e 19.9x, la perdita di nitidezza risulta evidente. I device coinvolti da questi problemi sono tutti i Galaxy S23 e non viene risparmiato neanche l’Ultra che è quello con il comparto fotografico più performante della serie.

Alcuni utenti più esperti sono riusciti a risolvere il problema modificando manualmente le impostazioni di scatto, ma chiaramente non è una soluzione definitiva e alla portata di tutti. La soluzione più sicura, se anche il vostro dispositivo dovesse manifestare queste problematiche, è quello di attendere un aggiornamento correttivo.

Interpellata sulla questione dai colleghi internazionali, al momento in cui si sta scrivendo Samsung non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale. Non resta che attendere il rilascio di un update dedicato che speriamo possa arrivare al più presto.