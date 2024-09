Nel settore degli smartphone pieghevoli un ruolo di spicco viene ricoperto sicuramente da Samsung. L’azienda sudcoreana da anni lavora per apportare interessanti novità all’intero settore. Nel tempo sono emersi diversi i dispositivi che Samsung ha rilasciato per aggiornare il mercato. Quest’ultimi sono sempre più all’avanguardia e accattivanti. A tal proposito, l’azienda sta già lavorando ad una serie di novità interessanti che potrebbero arrivare già nella seconda metà del 2025.

Samsung a lavoro sul prossimo pieghevole

Il nuovo dispositivo dell gamma risulterebbe essere una vera novità. Si tratta del primo smartphone arrotolabile. secondo alcune indiscrezioni Samsung starebbe lavorando da un po’ ad un display ultra flessibile. Sarà proprio quest’ultimo alla base del pannello arrotolabile del nuovo smartphone.

L’azienda sudcoreana in occasione della SID Display Week ha mostrato un display arrotolabile. Quest’ultimo è stato denominato Rollable Flex e sembra che sia proprio questo lo schermo OLED a cui sta lavorando Samsung e che potrebbe presto arrivare su un nuovo dispositivo mobile.

Con tale soluzione l’azienda sudcoreana potrebbe superare la necessità di due schermi separati con una cerniera centrale. Dunque, si potrebbe ottenere un effetto visivo molto più accattivante e fluido rispetto ai normali smartphone pieghevoli.

Se quanto emerso rappresenta la realtà, Samsung potrebbe lanciare un dispositivo davvero innovativo. In tal modo, potrebbe trovarsi in una posizione di grande vantaggio rispetto ai suoi rivali nel settore dei dispositivi pieghevoli. Ciò soprattutto nei confronti di Apple, che al momento risulta già molto indietro nel mercato di questi device.

Queste sono le sole informazioni disponibili riguardo ai piani di Samsung per la novità in arrivo. Sarà interessante scoprire quale tecnologia utilizzerà il colosso per permettere al display di arrotolarsi nella scocca del device. Non resta dunque che attendere maggiori informazioni da parte di Samsung per scoprire maggiori dettagli sul funzionamento e sull’assetto del prossimo pieghevole dell’azienda.