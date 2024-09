Almaviva, leader italiano nell’innovazione digitale, e Denodo, società specializzata nella gestione dei dati, hanno siglato un accordo strategico per accelerare la trasformazione digitale nel settore della manutenzione dei trasporti, sia in Italia che all’estero. L’obiettivo di questa partnership è valorizzare le soluzioni italiane per la mobilità, espandendone l’utilizzo a mercati internazionali, con particolare interesse per il Middle East, dove entrambe le aziende stanno rafforzando la loro presenza.

La piattaforma MOOVA della partnership Almaviva e Denodo

Al centro dell’accordo c’è la piattaforma MOOVA di Almaviva, una soluzione tecnologica avanzata, modulare e integrata, progettata per gestire diverse modalità di trasporto in un unico framework. MOOVA permette di gestire asset diversi in un ambiente digitale centralizzato, facilitando una mobilità più coordinata ed efficiente. Grazie alla collaborazione con Denodo, MOOVA si integrerà con la piattaforma di Data Virtualization di quest’ultima, che utilizza sofisticati algoritmi per la gestione semplificata e ad alte prestazioni di grandi volumi di dati.

Smeraldo Fiorentini, Direttore Generale Transportation & Logistics di Almaviva, ha evidenziato l’importanza di questa partnership dichiarando: “Almaviva e Denodo stanno facendo passi importanti verso la creazione di Hub informativi intelligenti, che facilitano l’interoperabilità e la condivisione delle informazioni per offrire ai cittadini servizi innovativi in linea con le loro aspettative”.

A sua volta, Gabriele Obino, RVP & GM Southern Europe & Middle East di Denodo, ha sottolineato come questa collaborazione non solo rafforzi la posizione delle due aziende nel mercato italiano e globale, ma crei le basi per ulteriori innovazioni nel campo della gestione della mobilità e della logistica.

Nell’era digitale, la gestione efficace dei dati è cruciale. La mobilità delle persone e il trasporto delle merci generano quantità enormi di dati, provenienti da fonti distribuite sul territorio. La capacità di raccoglierli e organizzarli in modo agile è fondamentale per prendere decisioni rapide e migliorare l’efficienza operativa. Con questo accordo, Almaviva e Denodo si propongono di guidare le aziende verso nuovi modelli di mobilità, offrendo servizi moderni e ottimizzando l’uso degli asset esistenti.