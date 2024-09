WhatsApp sta lavorando su nuove funzionalità per migliorare l’esperienza utente, con un focus particolare sugli aggiornamenti di stato. Recentemente, la versione beta 2.24.20.3 per Android ha rivelato che il team di sviluppo sta cercando di rendere questa funzione più interattiva, avvicinandosi ai modelli già presenti su altre piattaforme social come Instagram. Tra le novità in arrivo, una delle più interessanti è la possibilità di menzionare contatti direttamente negli aggiornamenti di stato, offrendo un ulteriore strumento di interazione tra gli utenti.

WhatsApp e le menzioni negli aggiornamenti di stato

Secondo quanto riportato da WaBetaInfo, questa funzione è già disponibile per alcuni beta tester, che possono osservare il suo funzionamento in dettaglio. Durante la creazione di uno stato, appare un nuovo pulsante “@” in basso a destra, che consente di menzionare un contatto specifico. Una volta inserita la menzione, il contatto riceve una notifica e può visualizzare lo stato, con la possibilità di condividerlo se lo desidera.

Un aspetto particolarmente rilevante è la natura privata di questa funzione. Solo il contatto menzionato sarà avvisato della menzione, senza che gli altri utenti che visualizzano lo stato ne siano a conoscenza. Questo garantisce un certo livello di discrezione, permettendo interazioni più personali senza compromettere la privacy degli utenti.

Inoltre, il contatto menzionato riceverà comunque l’aggiornamento di stato, anche se le impostazioni di privacy del mittente lo avessero escluso dalla visualizzazione di altri stati. Questa eccezione rappresenta una modifica significativa rispetto alle attuali opzioni di controllo della privacy, rendendo le menzioni uno strumento ancora più potente per mantenere il contatto tra gli utenti, pur rispettando la discrezione necessaria in un contesto sempre più attento alla protezione dei dati personali.

Le menzioni negli aggiornamenti di stato sembrano dunque un passo deciso verso una maggiore interazione su WhatsApp, potenziando il modo in cui gli utenti possono comunicare e rimanere connessi nella loro rete di contatti.