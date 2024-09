WhatsApp, due novità: arrivano interoperabilità e username

Da tempo si discute di quello che arriverà su WhatsApp in termini di funzionalità e di certo una delle migliori soluzioni è rappresentata dall’interoperabilità.

Con l’arrivo di questa nuova risorsa per WhatsApp, si apre un nuovo mondo per la messaggistica istantanea. Gli utenti che usano l’app colorata di verde in pianta stabile per ogni messaggio, ma anche per le chiamate e le videochiamate, potranno finalmente accogliere anche i messaggi da parte delle altre piattaforme e tutto all’interno di una sezione dedicata.

Esatto, proprio così: all’interno di WhatsApp ci sarà una nuova area dedicata completamente ai messaggi che vengono inviati da altri client per la messaggistica, tra cui anche Telegram. In questo modo, seguendo le linee guida imposte DMA europeo, sarà possibile far convergere tutti i messaggi all’interno di più piattaforme, così da non relegare gli utenti ad utilizzare solo un’applicazione. In questo caso, si sta lavorando per garantire la crittografia end-to-end anche ai messaggi provenienti dalle altre app, così da tenere tutto al sicuro in ogni momento. Gli utenti potranno comunque decidere se attivare questa nuova funzionalità o lasciarla a se stessa.

WhatsApp arrivano anche gli username porta più privacy per gli utenti

Un’altra soluzione che gli utenti attendono da tempo e memore su WhatsApp è certamente l’arrivo degli username. Questi risulteranno molto utili per raggiungere un effettivo e superiore grado di privacy maggiore rispetto al solito.

Gli utenti infatti sono costretti a dare il loro numero di telefono ad altre persone quando vogliono farsi aggiungere su WhatsApp. Con gli username tutto ciò non sarà più necessario e infatti le persone potranno dare il loro nome o quello inventato che caratterizza il loro account. Non sarà più, quindi necessario il numero di telefono, il quale passerà in secondo piano e probabilmente potrà anche essere oscurato. Serve ancora un po’ di tempo, ma nei prossimi mesi dovrebbe essere tutto pronto.