Audi: al lavoro su una Q6 e-tron Sportback off-road?

Audi sta lavorando a un modello ancora misterioso. Le recenti foto spia rivelano una vettura camuffata che sembra una nuova Q6 e-tron Sportback in una configurazione decisamente insolita. Il veicolo presenta passaruota allargati, grandi pneumatici off-road e un assetto rialzato, con un portapacchi sul tetto che rafforza l’idea di una destinazione fuoristradistica. Potrebbe essere un omaggio alla vittoria di Audi alla Dakar 2024 con Carlos Sainz? Alcuni esperti pensano di sì, soprattutto perché la casa dei quattro anelli aveva già partecipato con successo alla gara. Ma cosa potrebbe nascondersi dietro questo progetto?

Un’altra ipotesi suggerisce che si tratti di un muletto per testare nuove tecnologie. Audi potrebbe sviluppare un veicolo 4×4 elettrico destinato a sfidare icone come la Land Rover Defender. Le immagini, però, non offrono certezze. Audi sta forse preparando una versione speciale per celebrare la sua storica vittoria alla Dakar o sta sperimentando una nuova meccanica per il futuro? Solo il tempo chiarirà il mistero.

Ritorno al fuoristrada estremo Audi (forse)

Le speculazioni continuano, soprattutto perché non è la prima volta che Audi accenna a un modello del genere. A gennaio, la casa tedesca aveva presentato una versione limitata chiamata Q8 e-tron edition Dakar, ispirata ai rally raid. Lì Audi aveva accennato alla possibilità di un futuro SUV elettrico pensato per il fuoristrada estremo. Potrebbe essere proprio questo il prototipo avvistato di recente?

Con dettagli come pneumatici adatti al fango e una configurazione rialzata, questo modello sembra essere pronto per affrontare terreni difficili. Tuttavia, Audi non ha confermato nulla. C’è molta attesa per scoprire se questo prototipo sarà il punto di partenza per un veicolo che segnerà un ritorno al fuoristrada duro e puro, o se si tratta di una concept car destinata a restare un’idea. Le informazioni sono poche, ma è certo che il progetto attirerà l’attenzione degli appassionati di off-road. Nei prossimi mesi, Audi potrebbe svelare di più. Che cosa ci riserva davvero questa Q6 e-tron camuffata?