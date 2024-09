Sulla base di recenti indiscrezioni, il colosso di Cupertino starebbe lavorando ad una versione più economica della Magic Keyboard senza sacrificare le caratteristiche essenziali. La celebre tastiera premium di Apple potrebbe quindi essere presto disponibile anche per i modelli di iPad entry-level.

Cosa aspettarsi dalla nuova Magic Keyboard economica

Attualmente la Magic Keyboard è disponibile solo per iPad Pro e iPad Air, forzando gli utenti dell’iPad base ad optare per una soluzione di terze parti o per la versione Folio. Le quali però non offrono le stesse funzionalità, lo stesso design e la stessa praticità dell’originale. Molto spesso si rinuncia al trackpad o alla riga di tasti funzioni andando a limitare la versatilità dell’iPad. Tutto questo a causa del prezzo e al fatto che funziona solamente con i dispositivi di fascia più alta. Ma Apple sembrerebbe essere decisa a rendere più accessibile uno dei suoi accessori più apprezzati, sia nel prezzo che nella compatibilità con i dispositivi.

L’introduzione di una Magic Keyboard economica per la versione entry-level dell’iPad potrebbe avere un duplice vantaggio per Apple. Nel caso fosse compatibile anche con i modelli di fascia più alta, come l’iPad Air, potrebbe spingere alcuni consumatori ad effettuare un upgrade. Chi inizialmente pensava alla Magic Keyboard Folio e un iPad base, potrebbe essere interessato alla nuova tastiera economica combinata all’iPad Air. D’altra parte, una Magic Keyboard economica esclusiva all’iPad base consentirebbe ad Apple di mantenere i tablet convertibili in un mercato diverso da quello dei Tablet PC. Mercato in cui la concorrenza, tra cui Microsoft, offre dispositivi ad un prezzo simile ma con una versione completa di Windows 11.

La nuova Magic Keyboard è prevista per la metà del 2025, e promette di possedere un costo più contenuto senza sacrificare funzioni essenziali, come i tasti funzione o il trackpad. Questo permetterà ad Apple di allargare il proprio mercato e offrire un’esperienza migliore, grazie ad accessori premium, ad una base di consumatori più ampia.