La società Morse Micro ha recentemente raggiunto un importante traguardo nel campo delle tecnologie wireless, stabilendo un nuovo record mondiale per la portata del WiFi. Utilizzando lo standard HaLow (802.11ah), l’azienda è riuscita a coprire una distanza di ben 15,9 chilometri nel Parco Nazionale di Joshua Tree, superando di gran lunga il precedente record di 2,9 chilometri raggiunto in una zona ad alta interferenza a San Francisco. Durante il test in ambiente rurale, il throughput massimo registrato è stato di 2 Megabit al secondo, dimostrando la capacità di questa tecnologia di offrire connessioni stabili anche su lunghe distanze.

La tecnologia record WiFi HaLow di Morse Micro

La tecnologia WiFi HaLow, progettata per operare a basse frequenze, si sta dimostrando particolarmente adatta per contesti esterni, come l’agricoltura o aree remote, dove la connettività cellulare risulta scarsa o assente. Grazie a HaLow, sarà possibile ridurre la dipendenza dai costosi piani dati delle reti mobili e fornire una copertura più ampia, risolvendo i problemi di connessione in zone poco servite. Anche in contesti urbani, dove abbondano segnali cellulari e hotspot, HaLow potrebbe offrire vantaggi, sebbene la sua utilità in questi ambienti sia limitata dalla maggiore presenza di interferenze. Tuttavia, la tecnologia ha già dimostrato un’eccezionale resilienza in condizioni sfavorevoli, come nei test condotti sulla spiaggia di San Francisco.

Il successo del test condotto da Morse Micro ha sollevato nuove discussioni sull’adozione più ampia dello standard HaLow, soprattutto per l’implementazione in punti di accesso WiFi pubblici e in altre applicazioni che richiedono copertura su ampie distanze. Questa innovazione rappresenta una valida alternativa alle tradizionali reti mobili, grazie alla sua capacità di coprire aree estese con costi ridotti e maggiore efficienza.

Il traguardo raggiunto da Morse Micro segna un passo avanti significativo nella tecnologia wireless e non sembra destinato a essere facilmente superato. Il potenziale di HaLow è ancora in parte inesplorato, ma le sue future applicazioni potrebbero rivoluzionare ulteriormente il modo in cui gestiamo la connettività, soprattutto nelle aree più isolate e in difficoltà dal punto di vista delle reti.