Fastweb regala 200 GIGA in 5G con la Mobile Full

Dare grande prova di maturità pubblicando le migliori offerte e un obiettivo che tutti i gestori si prefiggono. Secondo quanto riportato, non c’è mai stato un anno così prolifico dal punto di vista dei contenuti e delle soluzioni mobili di livello come il 2024. È infatti questo il momento giusto per scegliere un nuovo provider, sfruttando tanti contenuti e prezzi super convenienti. Diversi utenti hanno infatti deciso di abbandonare il loro operatore di fiducia dopo essere stati ispirati da un gestore in particolare che è Fastweb.

Questo provider, apripista sotto diversi punti di vista, è stato in grado di lanciare il 5G quando nessuno dei gestori virtuali ce l’aveva. L’offerta disponibile attualmente sul sito infatti ne è provvista e peraltro costa anche molto poco. Chi sceglie Fastweb lo fa anche per un altro motivo: è il gestore che di solito mostra la connessione di rete più rapida in Italia. I dati registrati dagli Speedtest di Ookla sono inconfutabili: anche negli ultimi sei mesi del 2024, Fastweb è stato il provider più rapido. In questo momento sul sito ufficiale c’è una straordinaria offerta mobile, ovvero la nuova Mobile Full. Questa costa poco, dura per sempre ed offre i migliori contenuti.

Fastweb propone ancora la sua offerta da 200 giga in 5G, ecco quanto costa

Per poter avere a disposizione telefonate senza limiti verso tutti i gestori disponibili, bisogna scegliere qualsiasi provider e dunque anche Fastweb, ma c’è dell’altro. Questa azienda possiede ben 200 giga per navigare sul web ogni mese usando il 5G alla massima velocità. Il tutto arriva per un prezzo davvero unico nel suo genere, siccome c’è da valutare anche la qualità estrema che di consueto si paga e tanto.

La Mobile Full di Fastweb costa infatti solo 9,95 € al mese con il 5G che sarà sempre gratuito senza mai scadere. Non resta altro che andare sul sito ufficiale e sottoscrivere questa soluzione.