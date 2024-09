Un nuovo accordo rinnova la collaborazione tra due grandi colossi. Si tratta di Meta ed EssilorLuxottica che hanno deciso di estendere la loro partnership. Quest’ultima ha avuto inizio nel 2020, ed ora sembra che sarà impostata su un progetto a lungo termine. La collaborazione, dopo appena un anno dal suo inizio, nel 2021 ha portato alla presentazione del primo modello di occhiali smart a marchio Ray–Ban. Quest’ultimi però non avevano ottenuto grandi risultati. La situazione però è cambiata già con la generazione successiva.

Meta ed EssilorLuxottica ancora insieme per gli occhiali smart

La seconda generazione di occhiali smart con Ray-Ban ha ricevuto un grande successo. Nello specifico, sia Europa che Stati Uniti hanno reagito con grande entusiasmo ai nuovi dispositivi.

Ora, con il rinnovo dell’accordo tra Meta ed EssilorLuxottica, la situazione promette di evolvere ulteriormente. A tal proposito, con la stipula del nuovo accordo decennale le due aziende sono pronte a realizzare nuovi dispositivi indossabili che sfruttano il know–how. Partendo da tale base, Meta si concentrerà sulla sua tecnologia, mentre EssilorLuxottica metterà a disposizione la sua rete di vendita. Un progetto ambizioso che potrebbe fare la differenza per il mercato degli occhiali smart.

Riguardo il proseguo dell’accordo si è espresso Francesco Milleri, CEO e Presidente di EssilorLuxottica. Secondo quanto dichiarato il lavoro di collaborazione tra la sua azienda e Meta, anche se alle sue fasi iniziali, ha già conquistato un’importante fetta di mercato.

Anche Mark Zuckerberg ha rilasciato una dichiarazione a riguardo, dichiarando il suo entusiasmo riguardo il futuro di tale collaborazione. Sviluppando il progetto condiviso su una strategia a lungo termine, l’azienda punta a realizzare un lavoro sempre più tecnologico che sia al passo con i tempi.

Al momento, i Ray-Ban Meta hanno ricevuto già importanti aggiornamenti, ma il futuro del dispositivo è già indirizzato verso il futuro dell’intelligenza artificiale. Con l’introduzione della tecnologia AI gli occhiali risultano in grado di tradurre testi in tempo reale ed identificare oggetti, animali e monumenti. Funzioni che con il tempo promettono di evolversi ulteriormente.