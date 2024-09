La casa automobilistica Ford punta sempre all’eccellenza quando parliamo dei suoi veicoli e delle prestazioni che sono in grado di offrire su strada. Tra i modelli prodotti dal brand statunitense, la Mustang GTD non passa di certo inosservata grazie a delle caratteristiche tecniche che da invidiare.

E’ proprio durante lo scorso anno che la casa costruttrice fondata da Henry Ford ha presentato al pubblico la sua Mustang GTD. La vettura si contraddistinse subito grazie ad una potenza di oltre 800 cavalli e un regime di 7.500 giri al minuto.

Non a caso, parliamo di un veicolo tra i più potenti realizzati dalla casa automobilistica Ford che ha deciso di progettare un’icona in grado di fare concorrenza a qualunque altro brand. Scopriamo insieme tutti i dettagli della Mustang GTD.

Ford Mustang GTD: potenza da fare invidia

Come accennato in apertura, la Mustang GTD è stata presentata al pubblico nel corso dello scorso anno. Non una vettura qualunque ma una vettura con motore V-8 e adesso in grado di produrre 826 CV e 900 Nm di coppia. Ottimi risultati anche in termini di prestazioni visto che la Mustang in questione può raggiungere una velocità massima di 325 km/h.

Ricordiamo che Ford ha lavorato al fine di apportare miglioramenti tecnici sul veicolo, rispetto alle prestazioni iniziali. Nello specifico, gli ingegneri avrebbero installato una puleggia di sovralimentazione più piccola, rivisto i sistemi di aspirazione e scarico e adottato un sistema di lubrificazione a carter secco.

Nessun cambio di peso per la vettura perché la casa automobilistica Ford ha optato per un uso estensivo della fibra di carbonio. Inoltre, scegliendo il pacchetto opzionale disponibile, è possibile avere un veicolo con una maggiore aerodinamica e un peso minore. Nello specifico, il pacchetto include piani di immersione, splitter più grande, sistema di riduzione della resistenza aerodinamica e cerchi in magnesio da 20 pollici.

Per tutti gli interessati alla Mustang di serie più potente di sempre il costo è di circa 293.000 euro al cambio attuale