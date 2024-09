Sono davvero tante le novità che le case automobilistiche hanno svelato in occasione del Salone dell’auto di Torino 2024 svoltosi nei giorni scorsi. Oggi parliamo di un nuovo fuoristrada che presto arriverà sul mercato per conquistare un gran numero di utenti che adorano le sfide in off-road. Parliamo del fuoristrada ICH-X K3, modello pensato appositamente per tutti coloro che desiderano avere un’auto in grado di affrontare le situazioni di guida più estreme mantenendo, al tempo stesso, comfort e design.

Motore 2.0 turbo benzina da 245 CV associato a un cambio automatico doppia frizione a bagno d’olio a 7 rapporti. Scopriamo insieme tutti i dettagli del nuovo veicolo che segue l’ICH-X K2.

ICH-X K3: il crossover che unisce sfide a comfort e design

Avere un veicolo in grado di offrire esperienze di guida più estreme non significa necessariamente dover rinunciare a stile, comfort e cura dei dettagli. Oggi parliamo infatti dell’ICH-X K3, un veicolo che fa di questi tre elementi un unico risultato.

Per quanto riguarda gli interni, ci troviamo davanti ad un abitacolo che si contraddistingue grazie alla presenza di finiture di lusso. Inoltre, un display posizionato centralmente da 15,6″ consente di gestire al meglio le funzioni del veicolo come cruise control adattivo, avviso di collisione laterale, avviso di apertura porte e parcheggio automatico.

Come accennato in apertura, il veicolo ospita un motore 2.0 turbo benzina da 245 CV associato a un cambio automatico doppia frizione a bagno d’olio a 7 rapporti. Al fine di consentire la migliore esperienza in off-road, il costruttore ha pensato di realizzare una struttura ottimizzata a partire dall’altezza da terra che è pari a 22 cm. Non manca la trazione integrale intelligente XWD BorgWarner con passaggio automatico da 2WD a 4WD e bloccaggio del differenziale.

Sei curioso di sapere il prezzo dell’ICH-X K3? Il prezzo di listino del nuovo fuoristrada è pari a 48.500 euro.