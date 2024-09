Dal 21 settembre non sarà più necessario fare il check-in per i biglietti digitali regionali di Trenitalia. Finalmente una buona notizia per i viaggiatori, che da tempo consideravano questa procedura scomoda e poco pratica. Di fatto, a partire da quella data, il biglietto si validerà automaticamente alla partenza programmata del treno, eliminando così ogni necessità di confermare il viaggio manualmente tramite app o sito.

Addio check-in!

Il check-in per i biglietti digitali regionali era stato introdotto un anno fa con l’intento di aumentare la flessibilità del biglietto. In pratica, una volta acquistato, il biglietto era utilizzabile solo nelle quattro ore successive, e Trenitalia aveva pensato che il check-in avrebbe aiutato a garantire una maggiore libertà di utilizzo. Un altro motivo per cui era stato introdotto riguardava il conteggio dei passeggeri: sapere quanti viaggiatori sarebbero saliti su un determinato treno avrebbe permesso di offrire informazioni più precise in caso di problemi, come ritardi o cancellazioni. Sulla carta sembrava un’idea valida, ma nella pratica non ha funzionato come sperato.

Infatti, la procedura non è stata accolta bene dagli utenti, molti dei quali hanno lamentato difficoltà tecniche e disagi, soprattutto chi non ha molta familiarità con l’utilizzo degli smartphone. Spesso, anche chi era più abituato a usare dispositivi digitali ha riscontrato problemi nell’effettuare il check-in, il che ha causato non pochi malumori.

Con questa modifica, Trenitalia ha deciso di ascoltare i feedback dei suoi clienti e rendere tutto più semplice. Addio check-in, dunque: dal 21 settembre il biglietto sarà automaticamente valido alla partenza del treno. Tuttavia, l’opzione di cambiare l’orario o la data del biglietto resta valida. Fino alla mezzanotte del giorno prima del viaggio, sarà possibile effettuare cambi illimitati su data e ora, mentre nel giorno del viaggio si potranno fare cambi di orario fino alla partenza del treno.

I biglietti digitali restano acquistabili come sempre sul sito e sull’app di Trenitalia, nelle agenzie di viaggio e tramite il sito Trenitalia Tper. Questa novità semplificherà sicuramente la vita di molti passeggeri, eliminando un passaggio ritenuto inutile e fastidioso. Ora resta solo da vedere come reagiranno i viaggiatori, ma l’eliminazione del check-in sembra un passo nella direzione giusta per migliorare l’esperienza di viaggio.