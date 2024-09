Durante un incontro finanziario aziendale giovedì scorso, Larry Ellison, co-fondatore di Oracle, ha delineato una visione ambiziosa di un futuro in cui la sorveglianza basata sull’intelligenza artificiale (IA) giocherà un ruolo centrale nella vita quotidiana. Secondo Ellison, l’uso esteso di sistemi di IA potrebbe trasformare radicalmente il modo in cui i cittadini vengono monitorati, attraverso una rete capillare di telecamere e droni.

Sorveglianza AI: possibilità o minaccia alla libertà individuale?

Ellison ha descritto uno scenario in cui i modelli di IA analizzano costantemente filmati provenienti da telecamere di sicurezza, bodycam della polizia, videocitofoni e dashcam dei veicoli. In tale contesto, ha affermato, “I cittadini si comporteranno al meglio perché stiamo costantemente registrando e segnalando tutto ciò che accade”. Ha inoltre enfatizzato che ogni agente di polizia sarebbe sotto supervisione continua e che eventuali problemi verrebbero immediatamente segnalati grazie all’IA.

Il magnate della tecnologia ha previsto che droni autonomi potrebbero in futuro sostituire i veicoli della polizia negli inseguimenti ad alta velocità, dichiarando: “Basta far seguire l’auto da un drone. È molto semplice nell’era dei droni autonomi”. Tuttavia, nonostante Ellison abbia cercato di presentare la sua visione come un passo avanti nella sicurezza pubblica, le sue dichiarazioni sollevano importanti preoccupazioni riguardo alla privacy, alle libertà civili e al rischio di abuso in un mondo di sorveglianza pervasiva.

Sistemi simili sono già stati testati, ad esempio nella metropolitana di Londra e durante le Olimpiadi del 2024, mentre la Cina ha implementato da tempo tecnologie di sorveglianza automatizzate e IA per monitorare i suoi cittadini. Ellison ha anche evidenziato la necessità di avanzamenti hardware per sostenere questi sistemi, sottolineando una recente cena con Elon Musk e Jensen Huang, CEO di Nvidia, dove ha discusso la carenza di GPU necessarie per accelerare l’IA.

Oracle ha recentemente avviato diverse iniziative legate all’IA, inclusa una partnership con SpaceX per l’uso dell’IA nell’agricoltura. Ellison ha previsto che nei prossimi cinque anni le aziende investiranno oltre 100 miliardi di dollari nello sviluppo e nell’addestramento di modelli di IA, segnalando la magnitudine della corsa all’IA.