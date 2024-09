Vodafone: le Silver hanno un prezzo assurdo, si parte da 7 EURO

Con tutte le volte che si ha parlato delle nuove offerte disponibili sul panorama mobile, gli utenti hanno perso un po’ orientamento. Stando a quanto riportato però diversi gestori hanno preso in mano la situazione cercando di portare le persone a capire meglio cosa desiderassero, magari scegliendo determinate offerte mobili. Tra i gestori più interessanti che si potevano trovare in giro, non poteva che figurare anche Vodafone, un’azienda che in Europa gode del massimo rispetto grazie alla sua estrema qualità.

Sono ritornate dunque le offerte Silver del gestore, il quale non vuole più sottostare alla legge degli altri provider.

Vodafone porta dalla sua parte tanti utenti grazie alla presenza delle offerte Silver

Le due offerte Silver attualmente disponibili, incarnano al meglio questi punti cardine. Al loro interno infatti c’è tutto, partendo con la prima soluzione che per soli 7,99 € al mese consente di avere minuti illimitati verso ogni numerazione, 200 SMS verso tutti e 100 giga in 4G per navigare sul web.

L’altra offerta non è certamente da meno anche se costa leggermente in più: il prezzo mensile è di 9,99 € per chi la sceglie. Questa Silver di Vodafone però permette di avere a disposizione minuti senza limiti verso tutti, 200 SMS verso tutti e 150 giga in 4G.

Le sorprese però non finiscono mai, soprattutto quando Vodafone decide di fare dei regali ai suoi utenti. A quanto pare, infatti la prima mensilità nel caso di ognuna delle due offerte, corrisponde a soli 5 €. Per pagare il prezzo pieno, dunque bisognerà arrivare al secondo mese. Oltre tutto questo, il colosso colorato di rosso consente anche la possibilità di aggiungere 50 giga in più alle sue offerte, il tutto semplicemente scegliendo il servizio gratuito di ricarica automatica SmartPay. Da non dimenticare, però che le soluzioni descritte poco più in alto possono essere scelte solo da chi arriva da Iliad o da un gestore virtuale.