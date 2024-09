Ericsson ha annunciato una nuova strategia per favorire la diffusione del 5G nel mondo delle aziende. Questa iniziativa riguarda un ampliamento della gamma di soluzioni 5G per il settore Enterprise, già consolidata da Ericsson. Le proposte includono reti private e tecnologie “Neutral Host“, progettate per garantire una connessione ultraveloce, sicura e stabile. Assolutamente indispensabile per il funzionamento delle imprese in un contesto sempre più digitalizzato. Le attuali tecnologie come Wi-Fi e sistemi di antenne distribuite (DAS) risultano spesso inadeguate per ambienti complessi. Il 5G, invece, supera tali limiti, con vantaggi evidenti. Tra cui una maggiore efficienza operativa, sicurezza dei dati e innovazione tecnologica. Tali benefici comprendono anche l’automazione dei processi, la protezione avanzata delle reti e lo sviluppo di nuovi servizi basati su intelligenza artificiale e IoT.

Ericsson: nuove soluzioni IoT e router avanzati

Per rispondere alle continue esigenze del mercato, Ericsson ha sviluppato diverse soluzioni pensate per le aziende. La rete Private 5G, ad esempio, flessibile e personalizzabile, è ideale per ambienti industriali e campus aziendali. La versione Private5G Compact, offre le stesse potenzialità in una forma più compatta, adatta alle imprese di medie dimensioni. La soluzione Enterprise5G Coverage, invece, utilizza la tecnologia “Neutral Host” per fornire copertura su vasta scala, in contesti come aeroporti, centri commerciali e stadi.

Oltre alle soluzioni per la connessione 5G, Ericsson ha lanciato nuovi dispositivi dedicati. Tra questi spicca il router EricssonCradlepoint R980, progettato per ambienti estremi, come veicoli di soccorso o autobus scolastici. Il dispositivo è in grado di adattarsi perfettamente anche alle situazioni più critiche. Ciò grazie alla sua grande velocità e alla capacità di supportare applicazioni avanzate, come l’IA per il riconoscimento video. L’azienda ha presentato anche un altro device, ovvero, l’ EricssonCradlepoint, pensato per il mondo IoT, con caratteristiche ideali per la gestione di dispositivi su larga scala. Entrambi integrano la piattaforma NetCloud SASE Secure Connect, garantendo alle imprese una rete sicura e scalabile. Oltre a funzioni avanzate di intelligenza cellulare per facilitare lo sviluppo e la gestione delle reti aziendali.