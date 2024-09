In questi ultimi giorni il noto operatore telefonico italiano WindTre ha deciso di sfidare apertamente la concorrenza. L’operatore ha infatti reso disponibile una nuova super offerte mobile di tipo operator attack. Ci stiamo riferendo in particolare all’offerta di rete mobile denominata WindTre GO 150 XS 5G. Vediamo qui di seguito cosa ha da offrire.

WindTre spiazza i rivali con una nuova strabiliante offerta di rete mobile

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano WindTre ha deciso di sfidare a mani aperte la concorrenza con una nuova sensazionale offerta. Come già accennato, ci stiamo riferendo all’offerta di rete mobile denominata WindTre GO 150 XS 5G. Si tratta di un’offerta di tipo operator attack, quindi attivabile da tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero dagli operatori telefonici rivali, tra cui CoopVoce, PosteMobile, Iliad e Fastweb.

In base al metodo di pagamento prescelto, gli utenti potranno scegliere tra due versioni di questa offerta. La prima è WindTre GO 150 XS 5G. Con quest’ultima gli utenti dovranno sostenere un costo di 5,99 euro al mese con pagamento tramite credito residuo. Nello specifico, saranno inclusi ogni mese fino a 150 GB di traffico dati validi per navigare anche con connettività 5G. Oltre a questo, gli utenti avranno a disposizione minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 SMS verso tutti i numeri. In questo caso, sarà previsto un costo di attivazione di 4,99 euro.

La seconda versione di questa offerta è WindTre GO 150 XS 5G Easy Pay. In questo caso, gli utenti dovranno sostenere un costo di 5,99 euro al mese con metodo di pagamento automatico Easy Pay. Questa offerta prevede un costo di attivazione di 4,99 euro con simili attiva per 24 mesi. Il bundle dell’offerta rimane pressoché identico a quello della versione precedente. Gli utenti avranno sempre a disposizione minuti di chiamate senza limiti, 50 sms e 150 GB di traffico dati per navigare con connettività 5G.

Ricordiamo che, per il momento, l’offerta in questione è disponibile all’attivazione presso i negozi fisici autorizzati WindTre.