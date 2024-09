Vodafone: 200 GIGA a partire da soli 7,99 € al mese

Secondo quanto riportato Vodafone ha pensato di avviare una nuova campagna promozionale in autunno ma nel frattempo sta cercando di portare avanti quella già intrapresa durante gli scorsi mesi estivi.

Dopo aver visto delle offerte clamorose dominare nel 2023, Vodafone ha ritenuto necessario continuare a colpire la concorrenza. Le soluzioni mobili di cui si parla sono infatti ancora disponibili con il gestore che vuole portare dalla sua parte quante più persone possibili. Ovviamente ogni offerta detiene un prezzo eccezionale, proprio come stanno facendo tutti gli altri provider di telefonia mobile. Era questo il punto necessario: abbassare i prezzi e tenere alti i contenuti.

Vodafone spinge sull’acceleratore e porta dalla sua parte nuove offerte interessanti

Prima bisognava fare una trafila molto più lunga per cambiare gestore mentre ora è diventato più semplice e rapido. Su tutto questo ci gioca alla grande Vodafone, un brand che nel mondo della telefonia non ha bisogno di presentazioni.

Partendo infatti dalla prima proposta, quella da 7,99 € mensili, Vodafone garantisce minuti illimitati e 200 SMS verso tutti con 100 giga in 4G ogni mese. La seconda offerta si articola sulla falsariga della promo precedente, proponendo gli stessi contenuti per quanto riguarda minuti e messaggi ma andando oltre con i giga che sono 150. Il prezzo in questo caso diventa di 9,99 € mensili.

Tutto quello che porta gli utenti a sottoscrivere queste offerte è certamente l’attività promozionale che c’è dietro. Vodafone infatti permette di aggiungere anche 50 giga supplementari ad ognuna delle due offerte. Tutto quello che bisognerà fare, sarà solo scegliere il servizio SmartPay. Con questa soluzione infatti l’azienda potrà portare a casa il meglio, garantendosi anche un servizio di ricarica automatica direttamente dal conto. Inoltre la promozione prevede anche che il primo mese ognuna delle due offerte possa costare solo 5 €. Non tutti potranno scegliere le Silver infine: Vodafone le destina solo a chi proviene da un gestore virtuale o da Iliad.