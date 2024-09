TIM è leader: le 3 offerte fino a 300 GIGA costano 6 EURO

Con le grandi offerte che il mondo della telefonia mobile presenta quotidianamente, c’è sempre l’imbarazzo della scelta, ma in questo caso ad aiutare gli utenti vuole pensarci un provider famosissimo: TIM. L’azienda italiana è ritornata in scena con tanta voglia di fare e soprattutto con tanta voglia di stupire, visti i contenuti delle sue promo. Basta infatti fare riferimento alle tre soluzioni già viste durante il primo periodo estivo per riuscire ad essere soddisfatti di tutto.

Con queste promozioni, infatti, si può avere a disposizione la miglior convenienza in termini di prezzo, ma anche di contenuti in quanto c’è tutto in gran quantità. Ovviamente anche la qualità di rete è eccezionale, essendo infatti TIM uno dei migliori gestori in Europa.

TIM: cosa c’è nelle nuove offerte Power? Ecco le novità disponibili

Andando per ordine, non si può che partire con la famosissima offerta Power Special, soluzione che ogni mese costa solo 9,99 €. Al suo interno gli utenti trovano minuti senza limiti per telefonare chiunque, 200 SMS verso tutti e 300 giga in 5G per la navigazione web. Questa però non è la sola offerta di cui TIM dispone in quanto anche le altre due sono ancora disponibili, entrambe appartenenti alla linea Power.

Proseguendo dunque, arriva il momento della Iron, soluzione che mensilmente vanta un prezzo di soli 6,99 €. Scegliendola, gli utenti possono assicurarsi ogni mese il meglio inteso come minuti illimitati, 200 SMS e 150 giga in 4G. Prosegue sulla stessa lunghezza d’onda l’altra soluzione mobile, ovvero la Power Supreme Easy. Stessi minuti, stessi SMS ma 200 giga in 4G per un prezzo di 7,99 € al mese.

Ovviamente le sorprese non finiscono qui siccome TIM ha deciso di proporre anche un periodo promozionale durante il quale chi sceglierà queste offerte potrà evitare di pagare il primo mese. Oltre a questo, bisogna anche ricordare che purtroppo non tutti gli utenti possono avere via libera nella scelta di queste offerte. TIM le garantisce infatti solo a coloro che provengono da gestori virtuali o da Iliad.