CoopVoce costa solo 7 EURO: ecco la nuova offerta EVO

Era difficile fare meglio per alcuni gestori, mentre per altri è stato davvero semplice mettere in fila una nuova serie di successi. Almeno per il momento, infatti ci sono dei provider che stanno riuscendo a tenere in mano lo scettro nel mondo della telefonia mobile e questo si può vedere ad occhio nudo. Soprattutto i virtuali riescono a fare corsa a sé e tra questi addominali c’è il nome di CoopVoce, sempre in auge per quanto riguarda il risparmio, la quantità ma anche la qualità.

Effettivamente sembra essere questo il momento in cui l’azienda virtuale ha deciso di rilanciarsi. Dopo aver perso qualche utente di troppo durante le scorse sessioni e campagne promozionali, CoopVoce vuole ritornare in auge con promozioni straordinarie e con prezzi molto più comodi. A dimostrarlo è ancora una volta la presenza delle classiche EVO, le quali infatti sono ancora disponibili dopo un’estate passata a dominare. La migliore di queste è presente attualmente sul sito ufficiale e con un prezzo nettamente migliore rispetto a quello già visto.

CoopVoce continua a stupire con la sua offerta da 200 giga che costa davvero poco

È tornata disponibile una delle migliori offerte di sempre, ovvero la EVO 200 che questa volta costa meno del solito. Il suo prezzo è di soli 7,90 € mensili per sempre.

Venendo invece a quelli che sono i contenuti all’interno della Promo, bisogna parlare prima dei minuti e dei messaggi. Le telefonate sono senza limiti verso tutti, mentre ci sono 1000 SMS da inviare a chiunque si desidera. Ottimo anche il quantitativo per la connessione al web, in quanto sono presenti nell’offerta di CoopVoce 200 giga in 4G. Il periodo promozionale inoltre comprende anche un regalo, o meglio due: chiunque scegliesse questa nuova EVO 200, potrà avere il primo mese gratis e non pagare il costo di attivazione. Ricordiamo però che è necessario scegliere questa offerta entro il 2 ottobre 2024.