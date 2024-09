Continua ad ampliarsi la gamma di smartphone di fascia media del colosso sudcoreano Samsung per il mercato indiano. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore ha presentato in veste ufficiale un nuovo mid-range, noto con il nome di Samsung Galaxy F05. Dal punto di vista prettamente tecnico, questo device sembra essere una versione re-branded dello scorso Samsung Galaxy M05. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Samsung presenta ufficialmente in India il nuovo mid-range Samsung Galaxy F05

In questi ultimi giorni il produttore tech Samsung ha ampliato la sua gamma di prodotti per il mercato indiano con un nuovo dispositivo. Come già accennato in apertura, infatti, l’azienda ha da poco presentato ufficialmente il nuovo Samsung Galaxy F05. Si tratta di un nuovo smartphone appartenente alla fascia media del mercato.

Dal punto di vista tecnico, però, questo dispositivo ricorda un altro device presentato dall’azienda qualche tempo fa, ovvero lo scorso Samsung Galaxy M05. Anche questo nuovo smartphone, infatti, dispone di un display con tecnologia PLS LCD con una diagonale pari a 6.7 pollici in risoluzione HD+, mentre la frequenza di aggiornamento si ferma sui 60Hz.

Per quanto riguarda le prestazioni, a bordo del nuovo device troviamo un soc di casa MediaTek. Si tratta nello specifico del soc MediaTek Helio G85, con a supporto tagli di memoria con almeno 4 GB di RAM e fino a 64 GB di storage interno. Sarà comunque possibile espandere ulteriormente la memoria tramite scheda microsd e sarà possibile espandere virtualmente la memoria RAM di altri 4 GB. All’appello troviamo poi una batteria con una capienza di 5000 mah con ricarica rapida da 25W e un sensore fotografico principale da 50 MP. Il sistema operativo installato a bordo è invece l’ultima release Android 14.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Samsung Galaxy F05 sarà disponibile all’acquisto per il mercato indiano ad un prezzo di circa 100 euro al cambio attuale.