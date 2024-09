Siamo arrivati alla metà del mese di settembre 2024 e, come da tradizione, il colosso americano Microsoft aggiorna il suo catalogo di videogiochi proposti in offerta su Xbox Store. Anche per questa nuova settimana, infatti, l’azienda ha deciso di stupire i propri utenti con delle offerte e degli sconti davvero eccezionali. In alcuni casi, saranno proposti videogiochi con degli sconti fino al 90%. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Xbox Store, per metà settembre arrivano tanti nuovi sconti ed offerte pazzeschi

Anche per questa metà del mese il colosso americano Microsoft ha deciso di stupire con tanti fantastici sconti ed offerte su Xbox Store. Come già accennato in apertura, infatti, ogni mese l’azienda stupisce i propri utenti, proponendo tantissimi videogiochi di rilievo con degli sconti eccezionali, che in alcuni casi arrivano a sfiorare il 90%.

Tra questi, c’è ad esempio il famoso videogioco denominato Cyberpunk 2077. Quest’ultimo è al momento disponibile all’acquisto su Xbox Store ad un prezzo di soli 29,99 euro, grazie allo sconto esagerato del 50%. Con uno sconto esagerato dell’80% è poi disponibile il videogioco denominato Dragon Ball Z: Kakarot Deluxe Edition. Quest’ultimo è disponibile all’acquisto ad un prezzo scontato di 17,99 euro.

Come già detto, in alcuni casi l’azienda ha voluto esagerare , proponendo dei videogiochi con uno sconto folle del 90%. Tra questi, c’è ad esempio il videogioco XCOM 2 Collection. Quest’ultimo viene spesso proposto in sconto su Xbox Store. Questa volta, lo sconto è del 90% e questo permetterà agli utenti di poterlo avere ad un prezzo di appena 8,99 euro. Per gli amanti della saga di The Witcher, è poi proposto in sconto il videogioco The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition. Quest’ultimo, in particolare, è al momento disponibile sullo store ad un prezzo di 12,49 euro, grazie al notevole sconto del 75%.

Questi sono solo alcuni dei videogiochi proposti al momento in sconto su Xbox Store. Come sempre, consigliamo di visitare la pagina ufficiale per non perdere nessuna occasione disponibile.