Samsung continua a rafforzare la sua offerta nell’ ambito della sicurezza personale. In che modo? Ebbene, attraverso l’estensione della tecnologia Knox Vault a un numero sempre più alto di dispositivi. Dopo essere stata inizialmente riservata ai modelli più avanzati e di fascia alta, tale soluzione sarà ora disponibile anche per le serie Galaxy S, GalaxyA e GalaxyTabS. Tale sistema è stato progettato per garantire una protezione aggiuntiva per i dati più sensibili. I quali saranno tenuti separati dal sistema operativo principale. Tra questi PIN, password e informazioni biometriche.

Knox Vault offre un livello di sicurezza avanzato. Al fine di proteggere i dati anche in caso di smarrimento del dispositivo. La piattaforma è infatti progettata per resistere ad attacchi informatici e accessi non autorizzati. Tutto ciò isolando le informazioni personali all’interno di un’area protetta. A tal proposito Samsung, consapevole dell’importanza della privacy, sta lavorando senza sosta per garantire che le informazioni personali dei suoi utenti rimangano sicure. Anche e soprattutto in un contesto sempre più interconnesso.

Samsung, Knox Matrix e il futuro senza password

Oltre a KnoxVault, la casa sudcoreana sta investendo risorse importanti anche nello sviluppo di Knox Matrix. Una tecnologia di sicurezza che opera come una database privato. KnoxMatrix collega i vari dispositivi Samsung, permettendo loro di monitorarsi reciprocamente per rilevare e bloccare eventuali minacce. Questo sistema multi-strato è in grado di proteggere i dispositivi da virus, malware e attacchi di spam, avvisando l’utente in caso di problemi.

Tra le funzionalità incluse c’è anche Credential Sync, che protegge i dati durante il trasferimento tra dispositivi. Oltre che Trust Chain, che garantisce che i dispositivi connessi si scambino informazioni sulla sicurezza in modo sicuro e automatico. L’obiettivo finale di Samsung è arrivare a un’esperienza digitale completamente priva di password. In cui la privacy venga garantita da un sistema integrato e intelligente, capace di proteggere gli utenti in ogni fase della loro interazione digitale.