Subaru Solterra 2024: più tecnologia e prezzo ridotto

Cosa ci si aspetta da un SUV elettrico moderno? Subaru ha deciso di rispondere aggiornando il Solterra con il Model Year 2024. Tra le novità principali, la casa ha rivisto sia gli interni che la dotazione tecnica, migliorando l’esperienza di guida e la praticità quotidiana. Ha anche optato per una strategia di prezzo più aggressiva, rendendo questo modello elettrico più accessibile.

Gli aggiornamenti dell’abitacolo iniziano con l’introduzione di un nuovo volante dal design squadrato. Questo non solo migliora la visibilità del cruscotto, ma assicura una presa più ergonomica per il conducente. Subaru ha anche ottimizzato il sistema di riscaldamento del volante, garantendo un calore uniforme e diffuso, migliorando il comfort nelle giornate più fredde. La casa sembra poi aver risposto al mercato abbassando il listino, con un prezzo di partenza di 49.900 euro per la versione base, rendendo il SUV elettrico ancora più allettante.

Nuove tecnologie per una nuova Subaru

Novità è anche il miglioramento del display della strumentazione, che ora fornisce informazioni più chiare e immediate. La casa ha rivisto anche i paddle dietro al volante, permettendo l’attivazione della modalità S-Pedal senza staccare le mani. Un’aggiunta pensata per intensificare la frenata rigenerativa, aumentando l’efficienza in frenata. Subaru ha introdotto una miglioria per il sedile del passeggero anteriore. Questo passa da 4 a 8 posizioni regolabili elettricamente. Con questi piccoli ma significativi cambiamenti, è evidente l’obiettivo di dare al cliente una guida più confortevole e sicura.

Subaru ha pensato anche alla tecnologia di ricarica, dotando il Solterra di un nuovo sistema per ottimizzare le prestazioni della batteria. La casa giapponese ha spiegato che, grazie a uno scambiatore di calore, i tempi di ricarica rapida in DC sono stati ridotti alle basse temperature, migliorando l’esperienza d’uso in climi freddi. Non solo: il caricatore trifase a 11 kW si aggiunge al precedente caricatore monofase da 7 kW, riducendo ulteriormente i tempi di ricarica in corrente alternata. Sul fronte della sicurezza, si passa alla nuova suite Subaru Safety Sense 3, con l’introduzione di un radar frontale per offrire funzioni avanzate.